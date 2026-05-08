Крутая шляпа: почему «Мортал Комбат-2» оказался лучше, чем можно было подумать?

Смертельная битва начинается. Император Внешнего мира Шао Кан (Мартин Форд) наступает на Земное царство, а бог грома Рейден в помощь Лю Кану (Луди Лин), Соне Блейд (Джессика МакНэми), Джаксу Бриггсу (Микад Брукс) и Коулу Янгу (Льюис Тан) рекрутирует актера боевиков Джонни Кейджа (Карл Урбан), который поначалу сливается. Но от смертельной битвы некому не отвертеться, поэтому даже нарциссической экшн-звезде предстоит стать защитником Земли.
В этот раз между первой (не слишком удачной) и второй частью «Мортал Комбат» прошло больше времени, чем в прошлый, в том числе из-за забастовки сценаристов, но может оно и к лучшему. За пять лет сиквел успел настояться, в отличие от «Смертельной битвы-2: Истребление» (1997), которая вышла буквально вслед за оригинальной «Смертельной битвой» (1995) и по дороге во Внешний Мир потеряла не только своего режиссера Пола У.С.Андерсона (продолжение снял оператор первой части Джон Р.Леонетти), но и все то, что делало ее превосходной адаптацией видеоигрового файтинга, будь то простые мудрости Рейдена («Смысл Смертельной битвы не в смерти, а в жизни») или ернические шутки-панчи Джонни Кейджа.
«Истребление» принято ругать, но поскольку в девяностые в Голливуде еще умели снимать жанровое кино, даже в этом несуразном сиквеле было много всего человеческого, чего, к сожалению, лишены новые киноадаптации игры. Драматические отношения Джакса с его стальными ручными протезами. Или Соня Блейд, остро переживающая гибель Джонни Кейджа от рук Шао Кана. Да, «Истребление» шокирующе начиналось со смерти одного из главных протагонистов и любимчиков «Смертельной битвы». Смелый ход, однако в сиквеле новой «Мортал Комбат» таких неожиданных решений будет еще больше. Ни у кого из героев нет иммунитета против Шао Кана и его подручных, а, значит, есть риск серьезно проиграться в тотализаторе.
Как и предыдущая часть, «Мортал Комбат-2» начинается с предыстории, но не Хандзо «Скорпиона» Хасаси (Хироюки Санада), а принцессы Китаны (Аделина Рудольф), отца которой — короля Эдении — убивает узурпатор Шао Кан, после чего девушка, подобно Скорпиону, становится одержима местью. Это все делает Китану тайной протагонисткой фильма, в то время как явным выступает Джонни Кейдж, до этого отсутствующий.
Неудачливый актер, рефлексирующий по поводу того, что время олдскульных героев боевиков ушло, а им на смену пришел Киану Ривз, Кейдж одновременно и шут, сыплющий синефильский сравнениями, и нарцисс, топящий печаль в алкоголе, и мастер боевых искусств, который жаждет доказать, что он не фальшивка. Есть, конечно, ощущение, что на месте Карла Урбана должен был быть какой-то другой, более пластичный артист, но и Урбан со своей комичной ролью справился неплохо — в основном из-за покерфейса, который не сходит с лица звезды «Пацанов».
Как это часто бывает со «Смертельной битвой», сценарий, мягко говоря, не самая сильная сторона фильма, который может опровергнуть себя буквально в следующей сцене. Например, Джонни Кейджа вызвали вместо Кун Лао, но Кун Лао все равно появится на турнире, потому что ну кто откажет себе в удовольствие показать его карающую шляпу-пилораму на экране? Не обойдется и без читерского воскрешения других погибших персонажей, среди которых, скажем, Би Хан (Джо Таслим), превратившейся в Преисподней из Саб-Зиро в Нуб-Сайбота, еще не самая удивительная трансформация.
Злодеи — Джейд (Тати Габриель) — становятся хорошими, враги — Кано (Джош Лосон) — друзьями, а племя тартаканов во главе с Баракой (Си Джей Блумфилд) раскрывается с неожиданной стороны. Собственно, гомерически смешной поединок между Кейджем и Баракой — ключевой шоустоппер фильма, после которого, как шутит сам Кейдж, происходит рост его персонажа.
Вообще заземлить «Мортал Комбат» за счет вечно ноющего смертного без сверхспособностей, коим и является Джонни, было безотказно работающим решением. И пусть бывший рекламщик Саймон МакКуойд, в отличие от Пола У.С.Андерсона, мало понимает в кино, а «Мортал Комбат-2» проигрывает любой из свежих анимационных адаптаций игры, в фильме есть и круто поставленный экшн, и драйв, которые примиряют со всеми недостатками этой туповатой, но энергичной картины. Чистая победа.
Евгения Ткачева