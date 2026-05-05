Это исправленная версия материала, который впервые был опубликован 3 ноября 2023 года.
Как обстоят дела у Mortal Kombat с кино?
История взаимоотношений видеоигрового файтинга Mortal Kombat с кинематографом насчитает почти 30 лет, но счастливых моментов в этом «браке» было немного. В 1995 году подающий надежды британский режиссер Пол У.С.Андерсон снял «Смертельную битву» — образцовую адаптацию игры с качающим техно-саундтреком, харизматичными героями и увлекательным сюжетом (еще бы, ведь он был аккуратно списан с иконы турнирного кино — «Входит дракон» с Брюсом Ли!). До сих пор эта картина остается одной из лучших в серии: после франшиза долгое время не могла похвастаться сколько‑нибудь серьезными достижениями.
Мультсериал «Смертельная битва: Защитники Империи» (1996) был милым, но слишком детским. Игровой сиквел «Смертельная битва-2: Истребление» (1997) провалился с таким оглушительным треском, что надолго отбил у продюсеров желание адаптировать файтинг для большого экрана. Сериал-приквел «Смертельная битва: Завоевание» (1998–1999) был закрыт после первого сезона, оставив зрителей с жирным клиффхэнгером в финале, — и дело было не в его качестве (сносном), а в том, что создатели шоу неправильно составили смету расходов. Веб-сериал «Смертельная битва: Наследие» (2011–2013), выросший из хардкорной короткометражки «Возрождение» (2010) и выходивший на ютубе, был задорным, но уж сильно любительским в плане постановке. Большие надежды фанаты возлагали на полнометражный фильм 2021 года, но он оказался спорным и не отбил вложенных в него средств, хотя стоил всего $55 000 000В нашу эпоху это смешные цифры, ведь настоящие блокбастеры сейчас стоят от $200 до 350 млн..
Почему провалилась новая игровая экранизация Mortal Kombat?
Во всем, конечно, можно обвинить ковид: мол, в начале 2021-го мировой и (особенно) североамериканский прокат еще не восстановились от пандемии. Однако дело не только в коронавирусе, но и в качестве самой картины, которая оставляла желать лучшего. Она была похожа не на полноценный фильм, а на полнометражный сериальный пилот для стриминга MaxСтриминг, принадлежащий компании Warner Bros., которая сейчас владеет правами на франшизу Mortal Kombat.. Во-первых, в фильме не было самого турнира: его оставили для сиквела, съемки которого прошли только в 2023 году. Во-вторых, главным героем сделали не звезд франшизы Лю Кана, Кун Лао или Джонни Кейджа (последний даже не появился в фильме!), а какого‑то ноунейма Коула Янга, потомка ниндзя Скорпиона. В-третьих, повествование построили на противостоянии двух непримиримых врагов — Скорпиона (Хандзо Хасаси) и Саб-Зиро (Би-Хана), но проблема в том, что персонажи Хироюки Санады и Джо Таслима появлялись только в начале и конце картины, а весь остальной хронометраж был заполнен филлерной кашей.
Из битв запомнились разве что открывающая схватка Скорпиона и Саб-Зиро, нападение Саб-Зиро на Коула Янга и его семью в городе, а также сражение Янга с ГороЧетырехрукий подручный главного злодея Шан Цзуна. у собственного амбара (неожиданный заход «Мортал Комбата» на территорию слешера). Так, конечно, дела не делаются. Тут бы впору приуныть, однако нет повода для грусти! Ведь за год до новой игровой версии Mortal Kombat на стримингах вышел лютый мультфильм «Месть Скорпиона», похожий на ту самую экранизацию «Смертельной битвы», которую мы так долго ждали. Над картиной работало анимационное подразделение Warner Bros., отвечающее за мультфильмы по супергеройским комиксам DC. За несколько лет оно под брендом «Легенды „Мортал Комбат“» выпустило четыре картины, каждая из которых была круче предыдущей.
«Смертельная битва», неожиданно рассказанная с точки зрения Скорпиона
«Месть Скорпиона» не первый случай, когда на разогреве у игровой версии Mortal Kombat выступает анимационная. Так, в 1995 году на видеокассетах вышел среднеметражный (всего на 40 минут) мультфильм «Смертельная битва: Путешествие начинается», который, с одной стороны, должен был промоутировать картину Пола У.С.Андерсона в кинотеатрах, с другой — третью часть видеоигры на консолях. Однако это был настолько необязательный бонус, что о нем почти сразу же забыли.
Другое дело — «Месть Скорпиона», которая не просто не потерялась на фоне игрового ремейка, но и превзошла его! Мультфильм сразу получил кровавый рейтинг R — до этого ни одна часть франшизы не удостаивалась подобной чести (даже экранизация Андерсона). И надо ли говорить, что такая возрастная маркировка подошла Mortal Kombat так же идеально, как желтый костюм — Скорпиону? Наконец-то на экране можно было увидеть фаталити и другие приемы-добивания без купюр. Но бескомпромиссная брутальность мультфильма не единственное его достоинство. Неслучайно эта анимационная линейка называется «Легенды „Мортал Комбат“». Она либо рассказывает всем известный сюжет с нового ракурса, либо расширяет мифологию франшизы историями из разряда «Что, если…?».
Например, в «Мести Скорпиона» классический нарратив про то, как Лю Кан, Соня Блейд и Джонни Кейдж плывут во Внешний мир на турнир «Смертельная битва», чтобы отстоять Земное царство от посягательств императора Шао Кана, был разбавлен историей Скорпиона — Хандзо Хасаси, воина клана ниндзя Сирай Рю. По сюжету его семью убивает злейший враг Саб-Зиро, а сам Хасаси оказывается в аду (точнее, в одном из царств, управляемых колдуном Куан Чи и падшим богом Шинноком), где он клянется жестоко отомстить. Ему удается вернуться в мир живых — как раз в разгар смертельной битвы, которую он делает еще смертельнее. Вообще, количество экшена в мультфильме превышает все разумные пределы. Хруст костей в картине звучит чаще, чем реплики героев, а побочная история Скорпиона позволяет заиграть основной сюжетной линии новыми красками.
Нон-стоп мочилово на полтора часа
Сиквел «Мести Скорпиона», действие которого стартует сразу же после событий предыдущего мультфильма. Скорпион убегает от властелина Преисподней Шиннока, который с помощью древнего артефакта хочет уничтожить целые миры — и который выступил истинным заказчиком убийства семьи Хандзо Хасаси. Тем временем защитники Земного царства — Лю Кан, Соня Блейд, Джонни Кейдж и бог грома Рейден — ввязываются в новую смертельную битву с императором Внешнего мира Шао Каном. К ним присоединяются Джакс и Кертис Страйкер, а Рейден жертвует своими божественными силами (совсем как в «Смертельной битве-2: Истреблении»), чтобы тоже участвовать в боях. Помимо невероятного хардкора (возрастной рейтинг по-прежнему строго 18+), «Битва миров» не забывает и про драматургию. Трудно не оценить то, как младший брат Саб-Зиро пытается примириться со Скорпионом (после того как тот убил старшего Саб-Зиро), как клан Лин Куэй оказывается одурачен Шинноком, как Джонни Кейдж безуспешно пытается подкатить к Сони Блейд, и ту жертву, которую приносит Рейден. Эпичный замес получился, ничего не скажешь.
Самый экспериментальный мультфильм из серии «Легенды „Мортал Комбат“»
«Смертельная битва» встречает «Безумного Макса», «Шестиструнного самурая», «Узников страны призраков» и другие футуристические вестерны про постапокалиптические пустоши. Согласно сюжету в каком‑то неопределенном будущем банда Черных драконов во главе со своим кровожадным лидером Кано (получеловеком-полукиборгом, на побегушках у которого находится сам Шан Цзун) кошмарит оставшиеся от прежней цивилизации деревни. Противостоять мародерам решается только одинокий странник Кэнси Такахаси, который мечтает о славе великого воина. Однако обманутый Шан Цзуном, он лишается зрения. Тогда натренировать юношу берется пожилой Саб-Зиро, который живет на отшибе с большим грузом вины. Несмотря на то что герои общаются исключительно трюизмами, а ближе к финалу мультфильм превращается в какую‑то мортал-комбатовскую версию трешевого телевестерна «Слепое правосудие», в картине хватает и шок-контента, и головокружительных сюжетных поворотов. Концовка вообще напоминает первый сезон «Локи». Удивительно, что MK еще не представил зрителям свой мультиверс.
Представьте себе конспирологический нуар «Под Сильвер-Лэйк», в котором Джонни Кейдж надирает всем задницы
Во время повсеместной ностальгии по восьмидесятым Mortal Kombat, разумеется, не мог не отдать дань уважения той китчевой эпохе с ее шикарными тачками, белыми пиджаками с высокими плечами и закатанными рукавами. Главным героем нового мультфильма стал не хватающий звезд с неба, самовлюбленный, но славный в глубине души экшен-актер Джонни Кейдж, а объектом язвительной сатиры — Голливуд. Так, Кейдж играет в треш-боевике «Ниндзя-мим», но вдруг прямо посредине съемочного процесса пропадает его напарница, актриса Дженнифер Грей (звезда «Грязных танцев», «Красного рассвета» и «Феррис Бьюллер берет выходной», которую озвучивает реальная Дженнифер Грей). Джонни вместе со своим темнокожим ассистентом-падаваном Чаком отправляется на ее поиски, в ходе которых видит бой за магический свиток между Кией и Ашрой — злой и доброй демоницей в человеческих обличьях, а также сталкивается с грандиозным сатанинским заговором в Лос-Анджелесе.
«Матч Кейджа» не дает продохнуть от пасхалок и, подобно «Кунг Фьюри», упоительно эстетизирует восьмидесятые. Имитация пленочного зерна, буйства ярких красок, попсовый саундтрек и кровавые ритуалы — кажется, что смотришь какую‑то адскую смесь «Полиции Майами», «Малхолланд-драйва», «С широко закрытыми глазами», «Под Сильвер-Лэйк» и лавкрафтианских хорроров Стюарта Гордона и Брайана Юзны. Особую пикантность ситуации придает еще то, что сценарий мультфильма написал геймдизайнер Эд Бун, создатель Mortal Kombat. Кажется, со времени «Звездной карты» Кроненберга никто с таким смаком не пропесочивал Голливуд. Чего только стоит панчлайн, брошенный Ашре постановщиком боевиков, который тоже окажется демоном: «Ты не выносишь страдания невинных, поэтому не смогла стать режиссером!»
Но больше всего картина проходится по нарциссизму Джонни Кейджа, который, с одной стороны, косплеит Жан-Клода Ван Дамма и его удар ногой с разворота (что неудивительно, ведь Кейдж был срисован с Бельгийского Мускула). А с другой — предстает этаким архетипичным актером, которого беспокоит только имидж, деньги и слава. Но это с такой любовью сделанный шарж, что, будь Кейдж живым человеком, он вряд ли бы обиделся. Кстати, в грядущем сиквеле «Мортал Комбат» его сыграет Карл Урбан из «Пацанов».