«Смертельная битва», неожиданно рассказанная с точки зрения Скорпиона

«Месть Скорпиона» не первый случай, когда на разогреве у игровой версии Mortal Kombat выступает анимационная. Так, в 1995 году на видеокассетах вышел среднеметражный (всего на 40 минут) мультфильм «Смертельная битва: Путешествие начинается», который, с одной стороны, должен был промоутировать картину Пола У.С.Андерсона в кинотеатрах, с другой — третью часть видеоигры на консолях. Однако это был настолько необязательный бонус, что о нем почти сразу же забыли.

Другое дело — «Месть Скорпиона», которая не просто не потерялась на фоне игрового ремейка, но и превзошла его! Мультфильм сразу получил кровавый рейтинг R — до этого ни одна часть франшизы не удостаивалась подобной чести (даже экранизация Андерсона). И надо ли говорить, что такая возрастная маркировка подошла Mortal Kombat так же идеально, как желтый костюм — Скорпиону? Наконец-то на экране можно было увидеть фаталити и другие приемы-добивания без купюр . Но бескомпромиссная брутальность мультфильма не единственное его достоинство. Неслучайно эта анимационная линейка называется «Легенды „Мортал Комбат“». Она либо рассказывает всем известный сюжет с нового ракурса, либо расширяет мифологию франшизы историями из разряда «Что, если…?».