Клип «Gangnam Style» стал первым k-pop видео, набравшим 6 миллиардов просмотров на ютубе

Клип исполнителя Psy для трека «Gangnam Style» достиг отметки в шесть миллиардов просмотров на ютубе. Это первое k-pop видео с таким рекордом, пишет Billboard.



Клип опубликовали почти 14 лет назад, в 2012 году. Режиссером выступил Чо Су Хен.



После релиза видео завирусилось в соцсетях по всему миру и стало первым роликом в истории, преодолевшим отметку в 1 миллиард просмотров на ютубе. Это произошло через 159 дней после публикации. Сам трек достиг второго места в Billboard Hot 100 в 2012 году.