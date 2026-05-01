В легкости или вопреки всему: как современный спорт переосмысливает секрет успеха

«Это не вопрос жизни и смерти»
Разговоры о чрезмерной жесткости тренеров, нереалистичных ожиданиях и психологических расстройствах в спортивной среде с новой силой вспыхнули после Олимпиады. Хотя для многих болельщиков, в особенности в России, «правильный» путь к победе лежит через боль и трудности, олимпийский турнир по фигурному катанию сенсационно выиграла спортсменка с совсем другой биографией.
Американка Алиса Лю выгорела и завершила карьеру в 17 лет, а спустя два года вернулась на лед, по ее же словам, на своих правах. Алиса запретила тренерам указывать ей, что делать, и ограничивать ее в еде. После этого она взялась пропагандировать повсюду более легкое отношение к спорту. Фигуристка открыто говорит, что тренировке предпочтет встречу с друзьями, и признается, что не может заставить себя по-настоящему беспокоиться о медалях. После победы на чемпионате США-2025 Лю заявила, что вообще плохо понимает, как выставляются оценки.
Революционный в своей беспечности подход Лю принес фантастические результаты. За год она забрала золото двух важнейших стартов — чемпионата мира и Олимпиады. Американка отметила, что стала воспринимать лед как сцену, а себя — как артистку. В центр своей карьеры Алиса поставила радость, и это помогло ей добиться успехов, о которых она едва могла мечтать четыре года назад. После проката на Олимпиаде — живого, танцевального, отвязного и победоносного — фигуристка прокричала в камеру: «Вот о чем я, черт возьми, говорю!»
По всему миру мгновенно заговорили, что победа американки освежает и оздоравливает спорт. В России же Алису обвинили и в слишком простых прыжках (фигуристка не прыгает четверные, зато исполняет сложнейший каскад из тройных лутца и риттбергера), и в лукавстве. По мнению критиков, Лю не побеждала бы, если бы вплоть до 17 лет ее не тренировали столь же строго, как и блиставших на прошлых Играх россиянок. Беззаботное отношение не способствует успеху, считают они.
Бронзовая призерша прошедшего в Праге чемпионата мира в парном катании Лиа Перейра не согласна с этим. Более юным спортсменам она, как и Лю, желает наслаждаться и тренировками, и состязаниями.
«Бывают тяжелые и длинные дни, но, когда ты фокусируешься на факторе радости и просто любишь свое дело, все становится немного легче», — подчеркнула на чемпионате мира-2026 Лиа, выступающая за Канаду вместе с Треннтом Мишо.
В России же тренеры часто настаивают, что на турниры нужно выходить со всей серьезностью, а еще с благодарностью, как отметила тренер Этери Тутберидзе. Российские спортсмены не умеют быть благодарными за то, что у них есть, и только поэтому чувствуют себя «бедными и несчастными», считает она. Наставницу Анны Щербаковой, Александры Трусовой, Евгении Медведевой, Алины Загитовой, Юлии Липницкой в течение многих лет критикуют за суровые методы и создание конвейера талантливых, но быстро заканчивающих со спортом из-за травм и невыносимого прессинга фигуристок.
Ученица Тутберидзе Алиса Двоеглазова призналась, что фигуристы в России «выходят с тренировок опустошенные». «Банально не хватает сил, чтобы потом еще пойти потусить с друзьями», — поделилась она. Неудивительно, что в общественном сознании крепко засел нарратив о «выстраданных медалях».
«Я довольна и не стала бы менять свое детство. Но мне кажется, что детям не стоит через это проходить. Токсичность есть не всегда, но часто», — предупреждает Алиса Лю, сама прошедшая в юности через изнурительные тренировки и давление амбициозного отца.
«Психолог нужен всем»
Новоиспеченная чемпионка мира Минерва Фабьен Хазе (она выступает за Германию с уроженцем Петербурга Никитой Володиным) назвала секретом своих побед правильно подобранную команду. По мнению спортсменки, для успеха необходимы тренеры, которые дают «чувство, что они поддерживают вас при любых обстоятельствах». Такими наставниками похвастаться могут не все, хотя именно это, по мнению психологов, приводит к «максимально стабильному результату с минимальными потерями».
В России, кажется, до сих пор не осмыслили фильм «За пределом» 2017 года про гимнастку Маргариту Мамун — пожалуй, самое яркое свидетельство, как тренеры иногда отбрасывают приличия в погоне за результатом. В картине тренер Ирина Винер называет будущую олимпийскую чемпионку «говном». В 2024 году Мамун признавалась, что это оставило на ней след. «Мне снились тренировки, снились крики, мне снилось, что я продолжаю заслуживать ее одобрение», — говорила чемпионка.
Хотя такие громкие фразы от других учителей в публичное поле не попадали, о крайней строгости тренеров и страхе перед ними говорят многие чемпионы. В фигурном катании, к примеру, о давлении со стороны команды упоминали Екатерина Боброва и Алена Косторная.
Косторная сетовала, что ее наставники (в том числе Тутберидзе) «обесценивали чужие проблемы» и не верили в серьезность ее травм. «Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня „какой-то пальчик сломан“, цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», — вспоминала чемпионка Европы. Бывшая одногруппница Косторной Евгения Медведева подчеркивала, что в отношении нее рамки допустимого не были «как-то очень сильно превышены». Но она же рассказывала, как наставники могли бросить в нее каучуковые чехлы для лезвий коньков — спортсменке на тот момент было всего 11–12 лет.
«Надо делать так, как надо, а это знает только сам тренер. Нет никакой планки допустимой жестокости. Что это такое? С какой стати нельзя повышать голос? Когда человек сто раз делает ошибку, которая может привести к тяжелой травме… И на него нельзя крикнуть, что ли?! Вот мы и кричим. Да еще за это место потрепешь. Какие удары? Не железным желобом по голове бьют же. Вот треснуть можно. С большим удовольствием! Я такое практиковала к своим спортсменам, а они потом улучшались. Этот способ редко применяемый, но эффективный», — высказывалась о работе с учениками тренер Татьяна Тарасова.
Другой тактики, впрочем, придерживаются ее коллеги — Тамара Москвина и Алексей Мишин. Ученики этих специалистов отмечают, что их никогда не оскорбляли и на них не повышали голос. «У нас все время были очень доверительные, уважительные друг к другу отношения [с Мишиным]. Тем не менее я смогла стать чемпионкой мира, чемпионкой Европы», — подчеркивала Елизавета Туктамышева, которую в рунете называют первой фигуристкой, изменившей подход к спорту на тот, за который сегодня хвалят Лю.
Туктамышева рассказывала, что тренеры проявляли деликатность в период ее роста и не заставляли подростка худеть. Это уберегло Лизу от серьезных расстройств пищевого поведения, с которыми часто сталкиваются спортсменки из эстетических видов спорта. Родители также не давили на Туктамышеву и не требовали от нее медалей. В результате Елизавета прожила одну из самых долгих в российском фигурном катании соревновательных карьер — она выступала до 26 лет.
Среди иностранок такой продолжительной карьерой может похвастаться японка Каори Сакамото. Сакамото рассказала «Афише Daily», что японская федерация фигурного катания оплачивает всем своим спортсменам работу с «ментальным коучем» (психологом). Именно это, по мнению Сакамото, позволило ей чувствовать себя благополучно в тренировочном процессе и показывать лучшие результаты на соревнованиях. Японка завершила карьеру с четырьмя титулами чемпионки мира — такого результата не показывал никто четверть столетия.
По мнению Сакамото, наиболее уязвимы в японском спорте сегодня молодые спортсмены, еще не вошедшие в сборную. Они не получают такую поддержку, как топовые фигуристы, и вынуждены справляться с травмами и страхами самостоятельно. Каори надеется, что эта ситуация изменится в будущем.
«Тем, у кого нет доступа к этим ресурсам, поскольку они еще не в лидерах, вероятно, очень трудно восстанавливаться после травм и болезней. И им не с кем поговорить. Так что есть некоторое, не такое уж малое число фигуристов, которым непросто справляться с такими вещами. Было бы хорошо, если бы больше ресурсов были доступны и для этих атлетов», — подчеркнула она.
В России вопрос о психологической поддержке даже элитные спортсмены решают самостоятельно. К тому же отечественные атлеты, по словам Александра Энберта и Лины Федоровой, относятся скептически к работе с психологом. «Это неправильно. Психолог нужен всем», — подчеркивает Елизавета Туктамышева.
«В спорте друзей нет»
Создание здоровой, поддерживающей среды для атлетов — не только на тренировках, но и на соревнованиях, — одна из ключевых тем прошедшего сезона в фигурном катании. Каори Сакамото еще несколько лет назад говорила, что хотела бы видеть, как спортсмены радуются состязаниям и «культивируют дух взаимной поддержки». В Праге она призналась, что довольна тем, какие изменения претерпел спорт.
«Мы видим атлетов, которые даже вне поля видимости медиа восхваляют друг друга, поддерживают друг друга. Очевидно, многие из нас по-прежнему нервничают во время соревнований, но эта теплая атмосфера заставляет нас чувствовать себя лучше. Я должна сказать, было гораздо легче состязаться в такой обстановке, и это отличное изменение», — отметила чемпионка.
На Олимпиаде-2022 Сакамото своими глазами видела опустошение, которое настигло олимпийскую чемпионку Анну Щербакову сразу после победы. Россиянка не могла даже улыбнуться, выиграв главный в жизни трофей. Каори, бронзовая призерша тех Игр, была единственной, кто поздравил Анну в первые минуты после триумфа. Рядом со Щербаковой в столь значимый момент не оказалось ни тренеров, ни сокомандников.
На заключительном в своей карьере турнире Сакамото отметила, что обстановка на соревнованиях за последние годы заметно улучшилась. Большую роль для японки сыграла поддержка коллеги из США Эмбер Гленн. Та, по словам Каори, сломала стереотип о том, что соперники должны держать дистанцию, — и помогала ей чувствовать себя сильнее, предлагая свою помощь и участие. За защиту Сакамото от телекамер на Олимпиаде Гленн номинировали на Fair Play Award.
«Это не только про Олимпиаду. На каждом соревновании она оказывает нам поддержку, она оказывает поддержку мне. Она подбадривает меня и хвалит. Наличие на соревнованиях кого-то, кто создает эту атмосферу, действительно помогает чувствовать себя сильнее и увереннее», — призналась Сакамото. «Это значит больше, чем любая медаль», — ответила Гленн, расплакавшись прямо на пресс-конференции чемпионата мира.
Тем временем россиянки одна за другой повторяют, что в большом спорте дружбы нет. «В спорте дружить сложно», — заявляла Мария Захарова. «В большом спорте дружбы особой нет, так как каждый хочет, чтобы победил он», — объясняла Ксения Синицына. «За спиной мы тихо ненавидим друг друга», — признавалась Лина Кудрявцева.
Для сравнения: вот как высказалась 17-летняя бронзовая призерка Олимпиады-2026 Ами Накаи о Сакамото (которую она обыграла на нескольких стартах в этом году): «Она всегда рядом, чтобы поддержать меня, и всегда готова помочь мне, когда у меня возникают проблемы. Думаю, благодаря Каори-чан у меня был веселый сезон, и я ей очень благодарна».
Награду Fair Play Award за здоровый дух соперничества в 2026 году впервые получил фигурист — Илья Малинин. Абсолютный фаворит турнира нашел в себе силы поздравить с победой соперника, казахстанца Михаила Шайдорова, сразу же после собственного фиаско, и болельщики остались в восторге. «Оказалось, он совсем не заносчивый», — писали они в соцсетях.
«Я наблюдал за его катанием из раздевалки, и я так им горжусь. Я слышал, что у него был не лучший сезон. Мы все вместе в этом спорте, и мы здесь друг для друга. Именно это делает этот спорт особенным. Мне кажется, люди иногда об этом забывают. Они видят нас соревнующимися и считают нас соперниками, между которыми нет хороших взаимоотношений. Но на самом деле все наоборот. У нас есть радость, мотивация, поддержка — мы как одна большая семья», — прокомментировал сам Малинин.
Его видение спорта привлекает: трибуны стадиона в Праге были заполнены до предела. Счастье и дружба на льду к тому же монетизируются. Алиса Лю сегодня — самая популярная фигуристка мира с 8,1 млн подписчиков в инстаграме*. За Малининым следят 1,6 млн человек — в два раза больше, чем за Международным союзом конькобежцев (ISU). Зрители на мировой арене требуют радости и шоу — российскому спорту, вероятно, придется последовать за этим трендом.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.