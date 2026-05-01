В легкости или вопреки всему: как современный спорт переосмысливает секрет успеха

Хотя такие громкие фразы от других учителей в публичное поле не попадали, о крайней строгости тренеров и страхе перед ними говорят многие чемпионы. В фигурном катании, к примеру, о давлении со стороны команды упоминали Екатерина Боброва и Алена Косторная.



Косторная сетовала, что ее наставники (в том числе Тутберидзе) «обесценивали чужие проблемы» и не верили в серьезность ее травм. « Мне было обидно, что тренеры считали, что у меня „какой-то пальчик сломан“ , цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», — вспоминала чемпионка Европы. Бывшая одногруппница Косторной Евгения Медведева подчеркивала, что в отношении нее рамки допустимого не были «как-то очень сильно превышены». Но она же рассказывала, как наставники могли бросить в нее каучуковые чехлы для лезвий коньков — спортсменке на тот момент было всего 11–12 лет.