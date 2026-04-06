Фигуристка Елизавета Туктамышева посвятила номер проблеме домашнего насилия

Елизавета Туктамышева выступила с номером о домашнем насилии на турнире шоу-программ «Русский вызов». Соревнование, где участницы борются за денежные призы, состоялось 4 апреля в Петербурге. Его трансляцию вел Первый канал. 

В своих соцсетях фигуристка сказала, что на номер ее вдохновил новый альбом певицы Rosalía, а именно трек «Berghain». «В песне поется про любовь через боль (вслушайтесь в одну из фраз, в оригинале там довольно жестко: „I’ll f**k you till you love me“). И эти слова засели у меня в голове», ― поделилась спортсменка.

В эфире Первого канала объявили, что это номер про токсичные отношения. Однако, по словам Туктамышевой, постановка посвящена именно теме домашнего насилия ― гораздо более серьезной проблеме.  

«У нас до сих пор не принят закон о домашнем насилии, и меня это очень беспокоит… Поверьте, от этого страдают гораздо больше женщин, чем нам кажется. Это глобальная проблема, во всем мире женщины боятся говорить об этом, потому что понимают, насколько это бесполезно. Этой проблемы будто не существует, на нее все закрывают глаза, и мне кажется это очень несправедливым. Хочется, чтобы жертвы домашнего насилия перестали быть невидимыми. Они имеют право быть услышанными и имеют право на защиту», ― отметила фигуристка. 

Елизавета Туктамышева ― фигуристка-одиночница, чемпионка мира 2015 года, заслуженный мастер спорта России. В ноябре 2025 года она объявила о завершении профессиональной карьеры. 

