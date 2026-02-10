Бог четверных, мальчик с сальто и талант столетия: кто такой фигурист Илья Малинин из США

Олимпийское золото — неплохое подспорье для уверенности в своих силах, но ее Малинину и так не занимать. Однако участие в командном турнире, причем сразу в двух его частях, может сказаться на физическом состоянии. Илья мог попросту устать. Так уже случилось с Юлией Липницкой в 2014 году: после блестящего выступления в команде спортсменка вовсе не попала в призеры индивидуальных соревнований. Поэтому изначально Малинин не должен был «катать в команднике» две программы.