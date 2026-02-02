Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
Хоккеист Александр Овечкин подарил шнурки фигуристу Илье Малинину. Он будет носить их на Олимпиаде

Фото: VCG/Getty Images

Американский фигурист Илья Малинин завяжет коньки на Олимпийских играх шнурками, которые ему подарил российский хоккеист Александр Овечкин. Об этом написал журналист Дэвин Херукс.

Он поговорил со спортсменом после первой тренировки на олимпийском льду. В беседе Малинин признался, что намерен носить шнурки от Овечкина на протяжении всего турнира.

Шнурки, в которых фигурист появился 2 февраля на льду, — ярко-желтого цвета. Такие же использует во время матчей сам Овечкин.

Олимпийские игры в Италии начнутся 6 февраля. Соревнования фигуристов стартуют в этот же день — с командного турнира. Медали в мужском одиночном катании разыграют 13 февраля.

Малинин считается основным претендентом на золото. Он двукратный чемпион мира, также трижды побеждавший подряд в финале Гран-при. Он единственный спортсмен на сегодняшний день, выполняющий на соревнованиях четверной аксель.

