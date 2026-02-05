Олимпийские игры-2026: где пройдут, зачем смотреть и какие шансы у россиян на победу

12 / 13

Для многократной чемпионки России Юлии Плешковой Олимпиада станет второй в карьере после Пекина. Успехи в карьере у девушки начались еще до тех Игр: в 2021 году она выиграла золото в супергиганте (сочетает скоростной спуск и гигантский слалом) на чемпионате России в Елизово. В том же году Юлия впервые стала победительницей этапа Кубка Европы. В 2023 году она завоевала золото в параллельном слаломе на чемпионате России, а в 2024 году — золото в суперкомбинации, слаломе и супергиганте. В 2025 году горнолыжница выиграла скоростной спуск и супергигант на чемпионате России и завоевала серебро в гигантском слаломе.

© t.me/russkiteam