Олимпийские игры-2026: где пройдут, зачем смотреть и какие шансы у россиян на победу

Где пройдут Олимпийские игры
XXV зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии. Основными площадками станут Милан и Кортина-д’Ампеццо, состязания также устроят в Ливиньо, Антерсельве, Бормио, Предаццо, Тезеро и Вероне. Будет задействовано 25 спортивных объектов. Два из них построили специально к Олимпиаде: хоккейную арену «Палаиталия Санта-Джулия» в Милане (на 16 тыс. мест) и олимпийскую деревню в районе Порта-Романа.
Основные старты начнутся 6 февраля и продлятся до 22 февраля, но часть предварительных соревнований назначены на 4 и 5 февраля: по керлингу, хоккею, санному и горнолыжному спорту.
Церемония открытия Олимпиады состоится в пятницу, 6 февраля, на футбольном стадионе «Сан-Сиро» («Джузеппе Меацца») в Милане. Перед 77 тыс. зрителей выступят итальянские певцы Андреа Бочелли и Лаура Паузини, рэпер Ghali, оперная дива Чечилия Бартоли, актеры Пьерфранческо Фавино и Матильда Де Анджелис, американская поп-звезда Мэрайя Кэри, китайский пианист Лан Лан. Главным саундтреком Игр будет композиция «Italian Fantasia», которую создал Дарио Фаини.
Начало праздника в 22.00 по московскому времени. Одновременно с шоу на «Сан-Сиро» парад атлетов пройдет и в других городах — Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. Впервые в истории будут установлены две чаши с олимпийским огнем: первая — в Милане на Арке Мира (Триумфальной арке), вторая — в Кортина-д'Ампеццо, на площади Дибона.
Церемонию закрытия проведут 22 февраля в Вероне на «Верона-Олимпик-Арене». Античный амфитеатр, который построили примерно в 30 году до нашей эры, вместит 12 тыс. человек.
Италия станет страной-организатором Олимпийских игр в четвертый раз. В 1956 году Игры приняла Кортина-д’Ампеццо (зимние), в 1960 году — Рим (летние), а в 2006 году — Турин (зимние).
Виды спорта и новая дисциплина
На Играх будут разыграны рекордные 116 комплектов наград в 16 дисциплинах. Участники Олимпиады будут состязаться в фигурном катании, биатлоне, лыжных гонках, горнолыжном, санном и конькобежном спорте, бобслее, шорт-треке, сноуборде, керлинге, скелетоне, прыжках на лыжах с трамплина, фристайле, лыжном двоеборье.
Одним из зрелищных событий будет хоккей: впервые с 2014 года в матчах поучаствуют игроки Национальной хоккейной лиги. В их числе — Остон Мэттьюс, Джек Айкел, Сидни Кросби, Куинн Хьюз и другие.
Главная новинка программы — ски-альпинизм (спринт у мужчин, женщин и смешанная эстафета). Этот вид спорта получил официальный статус лишь в 1990-е годы. Атлет должен подняться в гору на лыжах с камусом (или пешком) и спуститься по неподготовленному склону. Цель — пройти маршрут быстрее всех, преодолевая резкие перепады высот.
За медали поборются 3500 спортсменов из 93 стран мира. Впервые на зимние Игры приедут представители Бенина, Гвинеи-Бисау и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) — стран, где снега практически не бывает.
Кто из российских спортсменов будет участвовать в ОИ-2026
До Олимпиады в Италии в 2026 году допущены всего 13 российских спортсменов — это исторический антирекорд. Все они выступят в нейтральном статусе.
В Играх будут участвовать
- Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание);
- Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек);
- Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки);
- Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
- Никита Филиппов (ски-альпинизм);
- Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт);
- Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).
Талисманы Олимпиады-2026
Девиз Игр-2026 — «It’s your vibe» («Это твой вайб»). Талисманами Олимпиады стали горностаи по имени Тина и Мило. Впервые их показали в 2024 году на музыкальном фестивале в Сан-Ремо.
Девочка Тина символизирует музыку, искусство и трансформирующую силу красоты. Ее имя — часть названия города Кортина-д’Ампеццо.
Мило (от названия Милан) будет представлять Паралимпийские игры. У него нет одной ноги.
Где смотреть Олимпийские игры
До 2022 года в России Олимпийские игры транслировали федеральные телеканалы — Первый, «Россия-1», «Матч ТВ». В 2024 году Олимпиаду во Франции, на которой россияне выступали без национального флага, не показывали.
В этом году на многих сайтах будет вестись текстовая онлайн-трансляция. Прямую трансляцию будет вести Okko. Круглосуточный канал будет доступен на главной странице с 18.00 4 февраля до 23 февраля. В эфир будут выходить ключевые старты, финалы и выступления с участием лидеров турнира и российских спортсменов, а также новости и повторы лучших моментов прошедших соревнований.
На канале покажут студийные эфиры и редакционные материалы. Зрители смогут увидеть анонсы соревнований, аналитику, разборы выступлений, новостные сюжеты, интервью, включения экспертов и обсуждение ключевых событий Олимпийских игр. После завершения соревновательной программы дня канал будет транслировать повторы самых ярких моментов, новости и другой контент.