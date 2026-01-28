13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе

Миусская дюна вновь выросла в Москве после снегопадов
Би-би-си представила первый трейлер сериала-адаптации «Повелителя мух»
Единственный офлайн-магазин «Лавки» закрылся
В Москве утвердили архитектурную концепцию новой станции метро «Достоевская»
Создатель секс-мода для The Sims 4 рассказал, что его запускают около 400 тыс. раз в день
Стивен Сигал выставил на продажу свой элитный дом на Рублевке
Двухлетний Джуд Оуэнс из Манчестера стал самым юным обладателем двух рекордов Гиннесса по снукеру
Гильермо дель Торо анонсировал расширенную версию «Франкенштейна»
«Рокки — это я» выйдет в российский прокат
Датчанин спел сыну песню, в которой признался ему в любви на 521 языке
Кико Костадинов и Crocs представили первую совместную коллекцию обуви на Парижской неделе моды
Минздрав утвердил стандарт лечения гриппа
LEGO представила коллекционный шлем Саурона из «Властелина колец»
Сериал Netflix «Случится что‑то ужасное» выйдет 26 марта
Появился тизер-трейлер детективной драмы «На льду»
Комедия Оливии Уайлд «Приглашение» продана студии A24 на кинофестивале «Сандэнс»
Четвертый сезон «Теда Лассо» выйдет летом 2026 года. Посмотрите первые кадры
Байкал, Карелия и Петербург — самые красивые места для зимнего отдыха по мнению россиян
Nike выпустил кроссовки в коллаборации с «Очень странными делами»
Спрос на осиновые колья у россиян в 2025 году вырос в четыре раза
В Краснодаре уличным музыкантам запретят выступать с 13.00 до 15.00
Минздрав установил нормы времени по прикладыванию ребенка к груди после родов
Режиссер Сэм Рейми раскрыл рецепт идеальной искусственной крови для фильмов
Число живущих в условиях экстремальной жары людей может удвоиться к 2050 году
Кеке Палмер грабит магазины Деми Мур в тизере-трейлере комедии «I Love Boosters»
Халли Берри сыграет лидера страны в экранизации романа «Президент пропал» Билла Клинтона
Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт
A$AP Rocky представил коллекцию игровых обложек для нового альбома

13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе

Фото: pxhere.com

Центр спортивной подготовки сборных команд России опубликовал итоговый список российских спортсменов, которые в нейтральном статусе примут участие в зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.

В него вошли:
 

  • Аделия Петросян, Петр Гуменник (фигурное катание);
  • Алена Крылова, Иван Посашков (шорт-трек);
  • Дарья Непряева, Савелий Коростелев (лыжные гонки);
  • Ксения Коржова, Анастасия Семенова (конькобежный спорт);
  • Никита Филиппов (ски-альпинизм);
  • Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт);
  • Семен Ефимов, Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).



Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Согласно требованиям МОК, российские cпортсмены будут участвовать в соревнованиях без использования своей государственной символики. Им также запрещено участвовать в параде наций на церемонии открытия. 

На предыдущих зимних Играх в Пекине в 2022 году под флагом Олимпийского комитета России выступали 212 спортсменов, которые завоевали 32 медали. Они получили второе место в общекомандном зачете по числу наград.

