13 спортсменов из России выступят на Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе





Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Согласно требованиям МОК, российские cпортсмены будут участвовать в соревнованиях без использования своей государственной символики. Им также запрещено участвовать в параде наций на церемонии открытия.



На предыдущих зимних Играх в Пекине в 2022 году под флагом Олимпийского комитета России выступали 212 спортсменов, которые завоевали 32 медали. Они получили второе место в общекомандном зачете по числу наград.