Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии

Кроме того, Бочелли не раз участвовал в других крупных спортивных мероприятиях. Он выступал на финале Лиги чемпионов УЕФА в 2016 году, на церемонии вручения «Золтого мяча» в 2022 году, на первом Гран-при Формулы-1 в Тоскане в 2020 году, на открытии чемпионата Европы по футболу в 2020 году.