Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр в Италии

Фото: Emilee Chinn — FIFA/Getty Images

Итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщил оргкомитет турнира.

Помимо всемирно известного тенора, в шоу примут участие певицы Мэрайя Кэри и Лаура Паузини. Для Бочелли это будет уже не первое выступление на Олимпиаде. Музыкант также пел на закрытии Игр в Турине в 2006 году.

Видео: milanocortina2026

Кроме того, Бочелли не раз участвовал в других крупных спортивных мероприятиях. Он выступал на финале Лиги чемпионов УЕФА в 2016 году, на церемонии вручения «Золтого мяча» в 2022 году, на первом Гран-при Формулы-1 в Тоскане в 2020 году, на открытии чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Андреа Бочелли — один из самых известных оперных вокалистов мира. Он с ранних лет учился играть на фортепиано, флейте и саксофоне и продолжил занятия музыкой, даже когда ослеп в возрасте 12 лет. Бочелли пел в хоре, а позднее стал учеником Франко Корелли.

В 90-х молодой артист привлек внимание Лучано Паваротти и вскоре добился широкой известности. Он выступал на фестивале в Сан-Ремо, пел перед папой римским, сотрудничал с Брайаном Ферри и Джоном Майлзом. В 1994 году певец выпустил первый студийный альбом.

