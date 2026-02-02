Okko запустит круглосуточный канал с Олимпийскими играми

«Олимпийские игры — это не просто соревнования, это непрерывный поток событий, эмоций и историй. Для нас важно, чтобы россияне, интересующиеся спортом, могли находиться внутри этого процесса весь день: включать канал утром, следить за главными стартами, болеть за наших, возвращаться к повторам вечером и получать полную картину произошедшего. Круглосуточный канал Okko с Олимпиадой позволит сделать просмотр еще более цельным, комфортным и насыщенным», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.