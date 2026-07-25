Харрисон Форд вручил Майклу Дж.Фоксу награду за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона

На церемонии Social Impact Summit Харрисон Форд вручил Майклу Дж.Фоксу и его фонду награду «Благотворительная организация года». Фонд считается одной из самых успешных некоммерческих организаций в мире, занимающихся исследованиями болезни Паркинсона. За годы работы он направил на научные проекты более 3 млрд долларов. Об этом сообщило издание THR.
Форд напомнил, что Майкл Дж.Фокс узнал о своем диагнозе 35 лет назад, но, вместо того чтобы уйти из публичной жизни, решил посвятить себя помощи другим пациентам. «Большинство людей, получив такую новость, просто пытаются с этим жить. Майкл сразу взялся за дело», — сказал Форд.
Актер отметил, что съемки в сериале «Терапия» (Shrinking), где его герой живет с болезнью Паркинсона, помогли ему лучше понять заболевание. По словам Форда, именно общение с Фоксом позволило ему увидеть, какую огромную работу выполняет его фонд.
Сам Майкл вспомнил, как после того, как публично рассказал о своем диагнозе, начал читать сообщения других пациентов. «Я удивлялся, почему люди радуются моему признанию. Потом понял: они слишком долго были лишены голоса», — рассказал актер.
По его словам, болезнь Паркинсона долго воспринималась как проблема исключительно пожилых людей, хотя она затрагивает и молодых пациентов, которые продолжают активно работать, заниматься спортом и общественной деятельностью. Несмотря на диагноз, Фокс сохраняет оптимизм и уверен, что исследования приведут к созданию эффективного лечения. «Мы справимся. Мы сможем создать лекарство, которое будет спасать жизни», — заявил актер.
По данным фонда, только в этом году организация рассчитывает привлечь около 700 млн долларов на исследования болезни Паркинсона.