Харрисон Форд вручил Майклу Дж.Фоксу награду за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона

Форд напомнил, что Майкл Дж.Фокс узнал о своем диагнозе 35 лет назад, но, вместо того чтобы уйти из публичной жизни, решил посвятить себя помощи другим пациентам. «Большинство людей, получив такую новость, просто пытаются с этим жить. Майкл сразу взялся за дело», — сказал Форд.