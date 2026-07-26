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Райан Гослинг снимется в фильме Marvel

Афиша Daily
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Фото: кадр из шоу «Saturday Night Live»/YouTube

Райан Гослинг сыграет главную роль Джонни Блейза в фильме «Призрачный гонщик» от Marvel Studios. Об этом объявили во время презентации студии Marvel в на Comic-Con в Сан-Диего. пишет The Hollywood Reporter.

Гослинг отметил, что давно хотел исполнить эту роль. Это первая супергеройская картина для актера. 

Режиссером выступит Шон Леви. Премьера состоится уже в 2028 году.

Призрачный гонщик — антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с Дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, c помощью Взгляда Покаяния.

Ранее на экране Блейза исполнил Николас Кейдж в двух фильмах «Призрачный гонщик», выпущенных в 2007 и 2011 годах компанией Sony. Кроме того, Габриэль Луна сыграл Призрачного гонщика в телесериале «Агенты Щ.И.Т.».

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