Райан Гослинг снимется в фильме Marvel

Райан Гослинг сыграет главную роль Джонни Блейза в фильме «Призрачный гонщик» от Marvel Studios. Об этом объявили во время презентации студии Marvel в на Comic-Con в Сан-Диего. пишет The Hollywood Reporter.



Гослинг отметил, что давно хотел исполнить эту роль. Это первая супергеройская картина для актера.



Режиссером выступит Шон Леви. Премьера состоится уже в 2028 году.



Призрачный гонщик — антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с Дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, c помощью Взгляда Покаяния.



Ранее на экране Блейза исполнил Николас Кейдж в двух фильмах «Призрачный гонщик», выпущенных в 2007 и 2011 годах компанией Sony. Кроме того, Габриэль Луна сыграл Призрачного гонщика в телесериале «Агенты Щ.И.Т.».