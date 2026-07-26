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Появился первый тизер-трейлер «Нейроманта»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: «Нейромант»

Студия Apple TV опубликовала первый тизер-трейлер «Нейроманта» — сериала Apple по киберпанк-роману Уильяма Гибсона.

В шоу играют Каллум Тернер, Бриана Миддлтон и Марк Стронг. Премьера состоится 22 января.

Источник: Apple TV

Действие книги разворачивается в японском мегаполисе будущего. В центре сюжета ― хакер Кейс. Пытаясь расплатиться с долгами, он начинает заниматься киберпреступлениями и знакомится с наемницей Молли. Она уговаривает его взломать систему безопасности искусственного интеллекта «Зимнее безмолвие», которая принадлежит влиятельнейшей семье планеты.

Кейса сыграет Каллум Тернер, а его напарницу ― Бриана Миддлтон. На экране такэе появятся Джозеф Ли, Клеманс Поэзи, Питер Сарсгаард, Эмма Лэрд, Дейн ДеХаан, Андре Де Шлодс, Макс Айронс и Марк Менчака. Шоураннером проекта выступает Грэм Роланд. Всего у «Нейроманта» будет 10 эпизодов.

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