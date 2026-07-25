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Посмотрите первый фрагмент второго сезона «Частых побочных явлений»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Adult Swim

Adult Swim показал расширенный фрагмент второго сезона мультсериала «Частые побочные явления». Ролик представили на фестивале Comic-Con в Сан-Диего.

В новых сериях зрители вновь увидят Маршалла и Фрэнсис — бывших одноклассников, которые обнаружили гриб, способный излечивать практически любые болезни. Герои попытаются скрыть открытие от фармацевтических корпораций и правительственных агентов.

Видео:&nbsp;Adult Swim/YouTube

Создатели проекта Джо Беннетт («Царство падальщиков») и Стив Хили («Вице-президент») заявили, что во втором сезоне продолжат исследовать мир сериала.

«Возможность раздвигать границы анимации и повествования на Adult Swim напоминает чудесный грибной сон. Наша цель — преобразить планету Земля и возродить человеческий дух. Но пока мы согласимся и на второй сезон», — пошутили авторы.

Главных героев озвучили Дэйв Кинг и Эмили Пендергаст. В актерский состав также вошли Джозеф Ли Андерсон, Майк Джадж и Марта Келли.

Производством сериала занимаются студии Bandera Entertainment и Green Street Pictures. Исполнительными продюсерами выступают Майк Джадж и Грег Дэниелс.

Второй сезон «Частых побочных явлений» выйдет на Adult Swim в начале 2027 года. Первый сезон стартовал в феврале 2025-го.

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