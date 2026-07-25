Вентшахты московского метро начнут оформлять как зоны отдыха

В Москве разработали новый тип вентиляционных киосков для станций метро. Технические сооружения дополнят скамейками, качелями, навесами, клумбами и другими элементами благоустройства. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Первые многофункциональные венткиоски появятся рядом со станциями «Звенигородская», «Бульвар Генерала Карбышева» и «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии, а также у «Кленового бульвара» Бирюлевской линии.
Проект разработали специалисты «Мосинжпроекта». В одном архитектурном объекте они объединили вход на станцию, остановку наземного транспорта, велопарковку, кафе и зоны обслуживания пассажиров. Вокруг киосков планируют высаживать деревья и кустарники, разбивать газоны и цветники.
Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, городские власти хотят отказаться от исключительно утилитарного вида пристанционных сооружений и превратить их в места отдыха для горожан.