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Вентшахты московского метро начнут оформлять как зоны отдыха

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: Mos.ru

В Москве разработали новый тип вентиляционных киосков для станций метро. Технические сооружения дополнят скамейками, качелями, навесами, клумбами и другими элементами благоустройства. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Первые многофункциональные венткиоски появятся рядом со станциями «Звенигородская», «Бульвар Генерала Карбышева» и «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии, а также у «Кленового бульвара» Бирюлевской линии.

Проект разработали специалисты «Мосинжпроекта». В одном архитектурном объекте они объединили вход на станцию, остановку наземного транспорта, велопарковку, кафе и зоны обслуживания пассажиров. Вокруг киосков планируют высаживать деревья и кустарники, разбивать газоны и цветники.

Как отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов, городские власти хотят отказаться от исключительно утилитарного вида пристанционных сооружений и превратить их в места отдыха для горожан.

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