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Девочка, в убийстве которой подозревается D4vd, делала от него аборт

Афиша Daily
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Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Певец D4vd сделал беременной 13-летнюю Селесте Ривас Эрнандес, которую позднее, по версии прокуратуры, смертельно ранил ножом. Об этом стало известно из их личной переписки, которую представили в суде Лос-Анджелеса, сообщает The Guardian.

В январе 2024 года музыкант, чье настоящее имя Дэвид Энтони Берк, в сообщении со своего телефона извинился перед Ривас Эрнандес за то, что «заставил ее пройти через это».

«Ни один из нас не способен смотреть за ребенком и заботиться о нем. Так будет лучше, разве нет?» — ответила девочка, которой на тот момент было 13 лет.

Аборт, судя по всему, тяжело отразился на Ривас Эрнандес. «Ты мне небезразличен, я убила своего ребенка ради тебя, — написала она Берку в августе 2024 года. — Я не люблю об этом говорить, потому что очень расстраиваюсь, но я бы отдала все, чтобы вернуть его».

В материалах дела также упоминаются откровенные фотографии, на которых подросток и музыкант снимали друг друга обнаженными.

Теперь суду предстоит решить, будет ли D4vd предъявлено обвинение в убийстве и сексуализированном насилии над ребенком. Сам артист не признает себя виновным.

По версии прокуратуры, сексуальные отношения начались, когда Берку было 18 лет, а Ривас Эрнандес — 13. Следствие считает, что в апреле 2025 года музыкант смертельно ранил 14-летнюю девочку ножом, чтобы она не рассказала об их отношениях на фоне роста его популярности.

Останки Ривас Эрнандес нашли в сентябре 2025 года в переднем багажнике Tesla, зарегистрированной на Берка. Судмедэксперт обнаружил два ножевых ранения — в живот и грудь. Из-за состояния тела установить точную дату смерти оказалось невозможно.

Защита предположила, что девочка могла сама держать предмет, которым ей нанесли ранения. Эксперт не смог полностью исключить эту версию, но отметил, что на теле не нашли характерных для самоповреждений пробных порезов.

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