Девочка, в убийстве которой подозревается D4vd, делала от него аборт

Аборт, судя по всему, тяжело отразился на Ривас Эрнандес. «Ты мне небезразличен, я убила своего ребенка ради тебя, — написала она Берку в августе 2024 года. — Я не люблю об этом говорить, потому что очень расстраиваюсь, но я бы отдала все, чтобы вернуть его».