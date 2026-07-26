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«Черная пантера 3» выйдет в зарубежный прокат 15 декабря 2028 года

Афиша Daily
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Фото: Amy Sussman/Getty Images

«Черная пантера 3» выйдет в зарубежный прокат 15 декабря 2028 года. Об этом это стало известно из презентации студии Marvel на Comic-Con в Сан-Диего, пишет Variety.

Подробности сюжета неизвестны. Главную роль — сына Т’Чаллы — исполнит Дэвид Джонссон. Режиссером выступит Райан Куглер, снявший две прошлые части. Летиция Райт исполнит роль Шури, а Уинстон Дьюк — М'Баку. Чедвик Боузман, сыгравший Т'Чаллу в первой «Черной пантере», умер от рака толстой кишки в 2020 году, когда Куглер работал над сиквелом. 

Первая часть «Черной пантеры» вышла в 2018 году.  Она стала первой супергеройской лентой, номинированной на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». 

В картине рассказывается о принце Т’Чалле, который возвращается в скрытую от всего мира африканскую страну Ваканду, чтобы занять королевский трон после гибели отца и стать новым защитником народа — Черной пантерой. В сиквеле король Т’Чалла умирает от неизлечимой болезни, и Ваканда остается без своего защитника.

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