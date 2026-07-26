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Гору Олимп включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Афиша Daily
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Фото: Athanasios Gioumpasis/Getty Images

Гору Олимп в Греции включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Решение приняли на заседании комитета организации в южнокорейском Пусане, сообщило Associated Press.

Олимп признали объектом смешанного культурного и природного наследия. Греция добивалась этого статуса на протяжении 12 лет.

Олимп — самая высокая гора страны. Ее вершина Митикас находится на высоте 2918 метров. В древнегреческой мифологии Олимп считался домом 12 главных богов и местом, где находится трон Зевса.

Помимо культурного значения, гора отличается богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус усилит обязательства властей по защите природы Олимпа, в том числе на фоне возможного роста числа туристов.

«Мы вновь подтверждаем нашу непоколебимую приверженность сохранению горы Олимп ради нынешних и будущих поколений. Как мудро напоминает нам греческая мифология, с богами всегда лучше оставаться в хороших отношениях», — сказал представитель Греции при ЮНЕСКО Георгиос Кумуцакос.

В Список всемирного наследия также включили места высадки союзников в Нормандии. Объект охватывает пять пляжей — «Омаха», «Юта», «Суорд», «Голд» и «Джуно», — а также место штурма Пуэнт-дю-Ок. 6 июня 1944 года на побережье Франции высадились более 150 тыс. военнослужащих союзников. Операция стала одним из ключевых этапов освобождения Западной Европы от нацистской оккупации.

На территории сохранились немецкие укрепления, поврежденные бомбардировками участки, портовые сооружения союзников и затонувшие суда. Эксперты призвали усилить защиту объекта из-за роста туризма, изменения климата, повышения уровня моря и строительства ветроэлектростанций поблизости.

Еще одним новым объектом стали древние японские столицы Асука и Фудзивара в префектуре Нара. В комплекс вошли 19 археологических памятников VI–VIII веков, связанных с формированием первого централизованного государства в Японии по образцу китайской системы управления.

Под землей там сохранились остатки императорских дворцов, правительственных зданий, буддийских храмов и гробниц. По словам археологов, эти памятники показывают, как древняя Япония развивалась под влиянием Китая и Корейского полуострова. Асука и Фудзивара также повлияли на устройство более поздних столиц — Нары и Киото.

Природный ландшафт Бома-Бадингило стал первым объектом Южного Судана в Списке всемирного наследия. Он включает обширные болота, поймы и саванны, по которым в зависимости от сезона перемещаются около 6 млн белоухих кобов, топи и монгалльских газелей. ЮНЕСКО называет эту миграцию одной из крупнейших среди наземных млекопитающих в мире.

На территории Бома-Бадингило также обитают слоны, львы и гепарды. Кроме того, она служит домом для местных общин, которые на протяжении столетий занимаются скотоводством, земледелием и рыболовством.
 

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