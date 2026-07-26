Гору Олимп включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

В Список всемирного наследия также включили места высадки союзников в Нормандии. Объект охватывает пять пляжей — «Омаха», «Юта», «Суорд», «Голд» и «Джуно», — а также место штурма Пуэнт-дю-Ок. 6 июня 1944 года на побережье Франции высадились более 150 тыс. военнослужащих союзников. Операция стала одним из ключевых этапов освобождения Западной Европы от нацистской оккупации.