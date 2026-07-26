Хантер Шафер получила сотрясение на съемках сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Хантер Шафер получила сотрясение мозга на съемках научно-фантастического сериала «Бегущий по лезвию 2099». Об этом стало известно на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где актриса представляла проект вместе со своей коллегой Мишель Йео, пишет People.



Мишель подарила Шефер детский шлем для съемок после того, как та получила сотрясение. При каких обстоятельствах произошла травма, не уточнили. «Мне нужно было защитить свою малышку», — пошутила Йео.



Актриса добавила, что она никогда не видела более «бесстрашного героя» на съемках, чем Шафер. По словам Йео, та «буквально погрузилась» в роль. «Она кувыркалась, падала, а я такая: „Подруга, Хантер, где твои подушки []?“», — добавила Мишель.



Выход всех 8 эпизодов «Бегущего по лезвию 2099» запланирован на 25 ноября на Prime Video. Хантер Шафер играет девушку по имени Кора, которая скрывается в мире репликантов.