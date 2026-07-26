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Хантер Шафер получила сотрясение на съемках сериала «Бегущий по лезвию 2099»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Amazon MGM Studiois

Хантер Шафер получила сотрясение мозга на съемках научно-фантастического сериала «Бегущий по лезвию 2099». Об этом стало известно на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где актриса представляла проект вместе со своей коллегой Мишель Йео, пишет People.

Мишель подарила Шефер детский шлем для съемок после того, как та получила сотрясение. При каких обстоятельствах произошла травма, не уточнили. «Мне нужно было защитить свою малышку», — пошутила Йео.

Актриса добавила, что она никогда не видела более «бесстрашного героя» на съемках, чем Шафер. По словам Йео, та «буквально погрузилась» в роль. «Она кувыркалась, падала, а я такая: „Подруга, Хантер, где твои подушки []?“», — добавила Мишель.

Выход всех 8 эпизодов «Бегущего по лезвию 2099» запланирован на 25 ноября на Prime Video. Хантер Шафер играет девушку по имени Кора, которая скрывается в мире репликантов.

Франшиза «Бегущий по лезвию» стартовала с одноименнного фильма Ридли Скотта, вышедшего в 1982 году по мотивам книги Филипа К.Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?». Он рассказал об антиутопическом Лос-Анджелесе, в котором полицейский охотится на сбежавших андроидов, которых называют репликантами.

В 2017 году Скотт спродюсировал сиквел ленты «Бегущий по лезвию 2049». Его режиссером выступил Дени Вильнев. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд

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