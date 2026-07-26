Появился первый трейлер второго сезона «Темной материи»

Сериал снят по роману Крауча. Главную роль исполняет Джоэл Эджертон («Оби-Ван Кеноби», «Тихий садовник»). К своим ролям также вернутся Дженнифер Коннелли, Элис Брага, Джимми Симпсон и Дайо Окенайи.



В первом сезоне рассказывалось о Джейсоне Дессене (Эджертон), физике, профессоре и семейном человеке, который однажды ночью, возвращаясь домой по улицам Чикаго, был похищен и попал в альтернативную версию своей жизни.