Появился первый трейлер второго сезона «Темной материи»

Студия Apple TV опубликовала первый трейлер второго сезона сериала «Темная материя».
Премьера состоится 28 августа. Режиссером вновь выступил Блейк Крауч. Во втором сезоне Дессены начинают жить спокойной жизнью, пока им не приходится снова бежать.
Источник: Apple TV
Сериал снят по роману Крауча. Главную роль исполняет Джоэл Эджертон («Оби-Ван Кеноби», «Тихий садовник»). К своим ролям также вернутся Дженнифер Коннелли, Элис Брага, Джимми Симпсон и Дайо Окенайи.
В первом сезоне рассказывалось о Джейсоне Дессене (Эджертон), физике, профессоре и семейном человеке, который однажды ночью, возвращаясь домой по улицам Чикаго, был похищен и попал в альтернативную версию своей жизни.