В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке в Москве гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Об этом говорится на сайте mos.ru.



Пару редких птиц заметили на пруду. Известно, что они уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.



Специалисты огородили участок для их безопасности и установили информационные щиты с правилами поведения для людей. Эксперты отмечают, что в период размножения красношейная поганка очень чувствительна. Она может покинуть кладку при испуге. Посетителей просят соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных только на поводке.