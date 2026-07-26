В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке в Москве гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Об этом говорится на сайте mos.ru.
Пару редких птиц заметили на пруду. Известно, что они уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство.
Специалисты огородили участок для их безопасности и установили информационные щиты с правилами поведения для людей. Эксперты отмечают, что в период размножения красношейная поганка очень чувствительна. Она может покинуть кладку при испуге. Посетителей просят соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных только на поводке.
Гостей просят не помогать самостоятельно ослабленным или травмированным животным. О находке необходимо сообщить в единую справочную службу правительства Москвы.
Красношейная поганка — водоплавающая птица. У нее есть оранжевый «ошейник» и пучки золотистых перьев на голове. Обычно она гнездится в северных районах европейской части России, в озерах среди верховых болот.