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В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка

Афиша Daily
1 мин на чтение

Орнитологи впервые обнаружили в Терлецком лесопарке в Москве гнездо красношейной поганки, занесенной в Красную книгу России. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Пару редких птиц заметили на пруду. Известно, что они уже обустроили гнездо и готовятся вывести потомство. 

Специалисты огородили участок для их безопасности и установили информационные щиты с правилами поведения для людей. Эксперты отмечают, что в период размножения красношейная поганка очень чувствительна. Она может покинуть кладку при испуге. Посетителей просят соблюдать тишину, не использовать пиротехнику, не оставлять мусор и выгуливать домашних животных только на поводке.

Гостей просят не помогать самостоятельно ослабленным или травмированным животным. О находке необходимо сообщить в единую справочную службу правительства Москвы.

Красношейная поганка — водоплавающая птица. У нее есть оранжевый «ошейник» и пучки золотистых перьев на голове. Обычно она гнездится в северных районах европейской части России, в озерах среди верховых болот.

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