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Сценарий сиквела «Подземелий и драконов: Честь среди воров» готов, но съемки пока под вопросом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Paramount Pictures

Соавтор и сорежиссер фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» Джонатан Голдстайн рассказал, что сценарий сиквела уже написан, однако его судьба пока неясна. Об этом сообщило издание Deadline.

По словам режиссера, студия заказала сценарий сиквела, но проект пока не получил зеленый свет. «Мы действительно написали продолжение „Подземелий и драконов“. Нас наняли для этого. Не знаю, увидит ли этот фильм свет по ряду финансовых причин. Такие картины очень дорогие в производстве. Но мы бы хотели снять его. Мы любим этот актерский состав и считаем, что написали историю, которая понравилась бы фанатам», — сказал Голдстайн.

Фильм «Подземелья и драконы: Честь среди воров» вышел в 2023 году. Несмотря на высокие оценки критиков и зрителей — 91 и 92% на Rotten Tomatoes соответственно, — картина собрала около 205 млн долларов при бюджете в 150 млн, что не позволило ей стать коммерческим хитом.

Тем не менее франшизу не забросили. Изначально сериал по «Подземельям и драконам» разрабатывался для Paramount+, однако стриминг отказался от проекта. Позже Hasbro нашла ему новый дом — Netflix, где сейчас создается новый игровой сериал «Забытые королевства» («The Forgotten Realms»). Над ним работают продюсер Шон Леви («Дэдпул и Росомаха») и шоураннер Дрю Кревелло.

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