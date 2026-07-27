Сценарий сиквела «Подземелий и драконов: Честь среди воров» готов, но съемки пока под вопросом

По словам режиссера, студия заказала сценарий сиквела, но проект пока не получил зеленый свет. «Мы действительно написали продолжение „Подземелий и драконов“. Нас наняли для этого. Не знаю, увидит ли этот фильм свет по ряду финансовых причин. Такие картины очень дорогие в производстве. Но мы бы хотели снять его. Мы любим этот актерский состав и считаем, что написали историю, которая понравилась бы фанатам», — сказал Голдстайн.