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Вышел полный трейлер авторского мультфильма «Непокой» от создателя синего пса Андрея

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Про:взгляд»

Вышел полный трейлер анимационного фильма «Непокой» — дебютного полнометражного проекта режиссера Леонида Шмелькова, одного из самых известных российских аниматоров и создателя вирусного синего пса Андрея. Об этом «Афише Daily» сообщила пресс-служба кинокомпании «Про:взгляд».

Главные герои картины — Яша и его друг Бернар. Во время путешествия они останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза», но утром обнаруживают, что выбраться оттуда невозможно. Постояльцы гостиницы ведут себя все более странно, а затем начинают бесследно исчезать.

Видео: «Про:взгляд»

Сам Шмельков описывает фильм как смесь «Дня сурка» и картин Дэвида Линча. В основе сюжета лежат рассказ Хулио Кортасара «Захваченный дом», а также переосмысление мифа об Одиссее, оказавшемся в плену у нимфы Калипсо.

Премьера «Непокоя» состоялась на Московском международном кинофестивале в 2025 году. В ленте звучит музыка Сергея Курехина в исполнении ансамбля Алексея Айги «4′33″».

Перед всероссийским релизом, который состоится 30 июля, специальный показ мультфильма пройдет 28 июля в московском кинотеатре «Пионер». Его организуют «Афиша» и кинокомпания «Про:взгляд». После сеанса зрители смогут обсудить картину с филологом Еленой Калашниковой.

Леонид Шмельков — автор вирусного в интернет-пространстве персонажа. Синий пес по имени Андрей собрал более 500 тыс. поклонников в социальных сетях: самые популярные ролики с участием антропоморфного пса набирают миллионы просмотров, а пользователи охотно создают собственный контент под диалоги с ним. В «Непокое» режиссер озвучил персонажи — главного героя Яшу и хозяйку отеля Мадам.

Непокой
Мультфильм / Россия, 2025
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