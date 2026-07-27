Вышел полный трейлер авторского мультфильма «Непокой» от создателя синего пса Андрея

Главные герои картины — Яша и его друг Бернар. Во время путешествия они останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза», но утром обнаруживают, что выбраться оттуда невозможно. Постояльцы гостиницы ведут себя все более странно, а затем начинают бесследно исчезать.