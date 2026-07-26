Появился тизер сериала «Кэрри», основанного на романе Стивена Кинга
Том Холланд признался, что некоторые его фильмы было трудно продвигать: «Они были дерьмовыми»
Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте
В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка
Крис Эванс более десяти раз отказывался вернуться к роли Капитана Америки
Появился первый трейлер второго сезона «Темной материи»
Четвертый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года
С 1 сентября билеты на электрички в России разрешат возвращать онлайн
Хантер Шафер получила сотрясение на съемках сериала «Бегущий по лезвию 2099»
В петербургских ТЦ пройдут рейды для выявления «радикально настроенной молодежи»
Взрывы, погони и перестрелки в трейлере «Matchbox» — боевика с Джоном Синой по машинкам Mattel
«Черная пантера 3» выйдет в зарубежный прокат 15 декабря 2028 года
Гору Олимп включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Ларисе Долиной подарили квартиру
Девочка, в убийстве которой подозревается D4vd, делала от него аборт
Появился первый тизер-трейлер «Нейроманта»
Райан Гослинг снимется в фильме Marvel
Вентшахты московского метро начнут оформлять как зоны отдыха
Посмотрите первый фрагмент второго сезона «Частых побочных явлений»
В музее Щусева откроется выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций»
Спин-офф «Рика и Морти» продлили на второй сезон еще до премьеры
Создатели клуба «Клуб» открыли новое место — «Место»
Мэтт Деймон боялся сорвать съемки «Одиссеи» из-за возможной травмы
Ученые связали катастрофу бронзового века с изменениями земной орбиты
Сварщики и машинисты экскаваторов — одни из самых оплачиваемых рабочих профессий в России
Харрисон Форд вручил Майклу Дж.Фоксу награду за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона
Ученые завели суркам аккаунт на OnlyFans, чтобы собрать деньги на исследования
Ученые определили биологический предел жизни человека — около 190 лет

В метеорите, пробившем крышу дома в США, нашли следы древней соленой воды

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Kirschner and M. Hankey/American Meteor Society

Ученые NASA обнаружили следы древней соленой воды и редкие аминокислоты в метеорите, который пробил крышу жилого дома в американском штате Нью-Джерси. Исследование образцов опубликовали в журнале Science Advances.

Метеорит упал на дом в городе Хиллсборо 16 июля 2024 года. Один из жильцов, увлекавшийся астрономией, сразу предположил, что камень может представлять научную ценность. Он собрал осколки в защитных перчатках и сохранил их для исследователей.

Ученые изучили записи полета метеорита и провели лабораторный анализ образцов. Это позволило определить химический состав камня и установить, из какой части пояса астероидов он мог прилететь.

При помощи мощных микроскопов специалисты обнаружили в метеорите отложения, оставленные древним соленым раствором. В нем также нашли аминокислоты, которые редко встречаются на Земле и, вероятно, имеют внеземное происхождение.

По словам исследователей, находка поможет лучше понять, как вода влияла на каменистые объекты в ранней Солнечной системе. Изучение ее истории также может дать новые сведения о происхождении жизни.

«Исследуя путь воды через Солнечную систему, вы фактически исследуете путь жизни», — отметил соавтор работы, специалист по метеоритам Майк Золенски.

Владельцы дома пожелали сохранить анонимность. Они рассказали, что сразу осознали редкость произошедшего и почувствовали ответственность за сохранение метеорита.

«До сих пор кажется нереальным, что этот метеорит миллионы лет летел через космос, прежде чем завершить свое путешествие в нашем доме», — заявили они.

Расскажите друзьям
Теги:
NASA