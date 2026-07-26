В метеорите, пробившем крышу дома в США, нашли следы древней соленой воды

Ученые NASA обнаружили следы древней соленой воды и редкие аминокислоты в метеорите, который пробил крышу жилого дома в американском штате Нью-Джерси. Исследование образцов опубликовали в журнале Science Advances.
Метеорит упал на дом в городе Хиллсборо 16 июля 2024 года. Один из жильцов, увлекавшийся астрономией, сразу предположил, что камень может представлять научную ценность. Он собрал осколки в защитных перчатках и сохранил их для исследователей.
Ученые изучили записи полета метеорита и провели лабораторный анализ образцов. Это позволило определить химический состав камня и установить, из какой части пояса астероидов он мог прилететь.
При помощи мощных микроскопов специалисты обнаружили в метеорите отложения, оставленные древним соленым раствором. В нем также нашли аминокислоты, которые редко встречаются на Земле и, вероятно, имеют внеземное происхождение.
По словам исследователей, находка поможет лучше понять, как вода влияла на каменистые объекты в ранней Солнечной системе. Изучение ее истории также может дать новые сведения о происхождении жизни.
«Исследуя путь воды через Солнечную систему, вы фактически исследуете путь жизни», — отметил соавтор работы, специалист по метеоритам Майк Золенски.
Владельцы дома пожелали сохранить анонимность. Они рассказали, что сразу осознали редкость произошедшего и почувствовали ответственность за сохранение метеорита.
«До сих пор кажется нереальным, что этот метеорит миллионы лет летел через космос, прежде чем завершить свое путешествие в нашем доме», — заявили они.