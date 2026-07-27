Специально к фестивалю команда подготовила карту тюленей России с описанием повадок и мест обитания каждого вида. Изучать ее можно до и после лекции — чтобы потом блеснуть знаниями на квизе. Их пройдет два — в 16.00 и 18.00. Вопросы будут о море и парусах, навеянные Жюлем Верном.