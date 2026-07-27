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В Строгино пройдет День тюленя. В программе — лекции, коллажи, яхтинг и квиз

Афиша Daily
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Фото: «Сила ветра»

2 августа парусное сообщество «Сила ветра» устроит в Строгино День тюленя — событие для тех, кто много работал этим летом и мечтает просто полежать, но с пользой. Вход свободный, но нужна регистрация.

© «Сила ветра»

Весь день на воде будут проходить семейные выходы на спортивных яхтах SV20 — в 14.00, 16.00 и 18.30. У воды также обустроят зону отдыха с кроватями и диванами. За еду отвечают Underdog и Klubique.

В 13.00 кандидат биологических наук старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН Мария Соловьева прочитает лекцию о тюленях — от балтийских нерп до дальневосточных сивучей. Биолог руководит научными работами по программам исследований настоящих тюленей.

Специально к фестивалю команда подготовила карту тюленей России с описанием повадок и мест обитания каждого вида. Изучать ее можно до и после лекции — чтобы потом блеснуть знаниями на квизе. Их пройдет два — в 16.00 и 18.00. Вопросы будут о море и парусах, навеянные Жюлем Верном.

В 14.00 Gogol School проведет мастер-класс по расслаблению «Философия кайфа» — занятие, где не нужно ничего достигать. Можно просто дышать, двигаться и получать удовольствие от времени, которое даришь себе. Параллельно «Москвариум» научит расписывать гипсовых тюленей и китов, а художница Мария Звонарева проведет мастер-класс по коллажам.

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