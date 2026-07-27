Ко второму уик-энду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 млн долларов

«Одиссея» Кристофера Нолана сохранила лидерство в прокате, собрав 87 млн долларов в Северной Америке за второй уик-энд. По сравнению со стартом касса снизилась всего на 30% — для блокбастера с рейтингом R это один из лучших показателей последних лет. Об этом сообщило издание Variety.