Ко второму уик-энду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 млн долларов

«Одиссея» Кристофера Нолана сохранила лидерство в прокате, собрав 87 млн долларов в Северной Америке за второй уик-энд. По сравнению со стартом касса снизилась всего на 30% — для блокбастера с рейтингом R это один из лучших показателей последних лет. Об этом сообщило издание Variety.
За две недели эпический блокбастер заработал 286,4 млн долларов в США и 639,6 млн долларов по всему миру. Аналитики отмечают, что большинство фильмов, стартующих с кассой свыше 100 млн, обычно теряют во второй уик-энд не менее половины зрителей.
Особенно успешным оказался прокат в IMAX. Картина, полностью снятая на камеры этого формата, уже собрала 140 млн долларов в IMAX-залах по всему миру. Сеансы в формате IMAX 70 мм, который Нолан считает идеальным для своих фильмов, распроданы на многие недели вперед: в некоторых кинотеатрах билеты уже раскуплены до сентября.
Глава IMAX Ричард Гельфонд назвал «Одиссею» не просто кассовым хитом, а «глобальным культурным событием», отметив, что интерес зрителей вряд ли спадет в ближайшие месяцы.
Уже на следующей неделе фильму предстоит серьезная проверка: в прокат выходит «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом и Зендаей. При этом владельцы кинотеатров рассчитывают, что сразу два крупных релиза помогут сохранить высокий интерес к кинотеатрам в традиционно спокойном августе.
Производство «Одиссеи» обошлось Universal примерно в 250 млн долларов, еще около 125 млн студия вложила в маркетинг. Эксперты прогнозируют, что фильм войдет в число самых кассовых релизов года и станет одним из главных претендентов на премии предстоящего наградного сезона.