Ростов-на-Дону накрыл ураган: режим ЧС, более 1000 поваленных деревьев, погибший и 28 пострадавших

Вечером 25 июля на Ростов-на-Дону обрушился мощный ураган с ливнем и шквалистым ветром. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Погиб один человек, 28 пострадали. Стихия повалила более 1000 деревьев, оставила без света десятки населенных пунктов и нарушила работу железной дороги.
Жители называют произошедшее «апокалипсисом» и говорят, что город «попал в Изнанку» из сериала «Очень странные дела». Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в диспетчерскую службу поступило 35 тыс. обращений от граждан. В ликвидации последствий задействованы 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники.
Погибшим оказался 58-летний сторож стройки жилого комплекса «Донские легенды»: на него упал строительный вагончик, сорванный ветром. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли. Число пострадавших, по последним данным, достигло 28.
Ураган срывал крыши, выбивал окна, опрокидывал остановки и рекламные щиты. В парке Революции повреждены аттракционы, в Парке Авиаторов разбросаны фрагменты памятника. Пострадали и две свадьбы: на одной беседку с гостями перевернуло ветром, на другой обвалился потолок.
Без электричества остались 102 населенных пункта в 14 районах области. Проблемы с водоснабжением затронули десятки тысяч человек — в Ростове воду восстановили, но в районах работы продолжаются. Из-за сбоя энергоснабжения задержаны 89 пассажирских поездов, некоторые — до восьми часов.
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах. Энергетики работают круглосуточно: к устранению последствий привлекли 182 бригады и 603 специалиста, в том числе из соседних регионов.