Ростов-на-Дону накрыл ураган: режим ЧС, более 1000 поваленных деревьев, погибший и 28 пострадавших

Появился тизер сериала «Кэрри», основанного на романе Стивена Кинга
В Петербурге пройдет «Дизайн Двор» — гараж-сейл мебели, посуды, винила и искусства
Вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой
В Строгино пройдет День тюленя. В программе — лекции, коллажи, яхтинг и квиз
Вышел полный трейлер авторского мультфильма «Непокой» от создателя синего пса Андрея
Сценарий сиквела «Подземелий и драконов: Честь среди воров» готов, но съемки пока под вопросом
Ко второму уик-энду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 млн долларов
В метеорите, пробившем крышу дома в США, нашли следы древней соленой воды
Том Холланд признался, что некоторые его фильмы было трудно продвигать: «Они были дерьмовыми»
Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте
В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка
Крис Эванс более десяти раз отказывался вернуться к роли Капитана Америки
Появился первый трейлер второго сезона «Темной материи»
Четвертый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года
С 1 сентября билеты на электрички в России разрешат возвращать онлайн
Хантер Шафер получила сотрясение на съемках сериала «Бегущий по лезвию 2099»
В петербургских ТЦ пройдут рейды для выявления «радикально настроенной молодежи»
Взрывы, погони и перестрелки в трейлере «Matchbox» — боевика с Джоном Синой по машинкам Mattel
«Черная пантера 3» выйдет в зарубежный прокат 15 декабря 2028 года
Гору Олимп включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Ларисе Долиной подарили квартиру
Девочка, в убийстве которой подозревается D4vd, делала от него аборт
Появился первый тизер-трейлер «Нейроманта»
Райан Гослинг снимется в фильме Marvel
Вентшахты московского метро начнут оформлять как зоны отдыха
Посмотрите первый фрагмент второго сезона «Частых побочных явлений»
В музее Щусева откроется выставка «АЗС. Архитектура заправочных станций»
Спин-офф «Рика и Морти» продлили на второй сезон еще до премьеры

Ростов-на-Дону накрыл ураган: режим ЧС, более 1000 поваленных деревьев, погибший и 28 пострадавших

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: @senoritanune

Вечером 25 июля на Ростов-на-Дону обрушился мощный ураган с ливнем и шквалистым ветром. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Погиб один человек, 28 пострадали. Стихия повалила более 1000 деревьев, оставила без света десятки населенных пунктов и нарушила работу железной дороги.

Видео: @rostovmedia

Жители называют произошедшее «апокалипсисом» и говорят, что город «попал в Изнанку» из сериала «Очень странные дела». Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что в диспетчерскую службу поступило 35 тыс. обращений от граждан. В ликвидации последствий задействованы 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники.

1/6
© @SkryabinAlexander
2/6
© @SkryabinAlexander
3/6
© @SkryabinAlexander
4/6
© @SkryabinAlexander
5/6
© @SkryabinAlexander
6/6
© @SkryabinAlexander

Погибшим оказался 58-летний сторож стройки жилого комплекса «Донские легенды»: на него упал строительный вагончик, сорванный ветром. Мужчину доставили в больницу, но спасти не смогли. Число пострадавших, по последним данным, достигло 28.

Видео: @ylia_ponomareva333

Ураган срывал крыши, выбивал окна, опрокидывал остановки и рекламные щиты. В парке Революции повреждены аттракционы, в Парке Авиаторов разбросаны фрагменты памятника. Пострадали и две свадьбы: на одной беседку с гостями перевернуло ветром, на другой обвалился потолок.

Видео: @ccnika

Без электричества остались 102 населенных пункта в 14 районах области. Проблемы с водоснабжением затронули десятки тысяч человек — в Ростове воду восстановили, но в районах работы продолжаются. Из-за сбоя энергоснабжения задержаны 89 пассажирских поездов, некоторые — до восьми часов.

Видео: @unna.sc

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону, а также в Волгодонском и Чертковском районах. Энергетики работают круглосуточно: к устранению последствий привлекли 182 бригады и 603 специалиста, в том числе из соседних регионов.

Расскажите друзьям