Ростов-на-Дону накрыл ураган: режим ЧС, более 1000 поваленных деревьев, погибший и 28 пострадавших

Ураган срывал крыши, выбивал окна, опрокидывал остановки и рекламные щиты. В парке Революции повреждены аттракционы, в Парке Авиаторов разбросаны фрагменты памятника. Пострадали и две свадьбы: на одной беседку с гостями перевернуло ветром, на другой обвалился потолок.