1 августа на «Ходынском поле» пройдет фестиваль «Бомбора Арт» — бесплатный праздник для детей и взрослых, увлекающихся рисованием, иллюстрацией и современным искусством. Уровень подготовки не имеет значения.
Известные художники научат гостей новым техникам — и каждый сможет создать собственную работу. Все материалы предоставят организаторы и партнеры: «Малевич», «Передвижник» и Maxgoodz.
Пройдут паблик-токи и автограф-сессии с художниками, авторами артбуков и книг по искусству, смотр портфолио с руководителями дизайн-групп издательства. В программе также диджей-сеты, зона отдыха, тестирование материалов, книжное пространство, анимация и аквагрим для детей, розыгрыши призов.
8 июля стартовал конкурс иллюстраций от фестиваля. Участвовать могут художники старше 18 лет из России и стран СНГ. Необходимо создать иллюстрацию на тему «Кот-детектив» для будущей раскраски. Победитель получит возможность поработать с редакцией «Бомборы» и авторский гонорар. Имя объявят 1 августа на фестивале.