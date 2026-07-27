8 июля стартовал конкурс иллюстраций от фестиваля. Участвовать могут художники старше 18 лет из России и стран СНГ. Необходимо создать иллюстрацию на тему «Кот-детектив» для будущей раскраски. Победитель получит возможность поработать с редакцией «Бомборы» и авторский гонорар. Имя объявят 1 августа на фестивале.