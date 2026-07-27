Нолан рассказал, что никогда не возьмется за ромком: «Это одна из самых сложных вещей в мире»
Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступила на книжном фестивале «Гороушна» в Смоленске
Вышел эксклюзивный отрывок из «Все, что мы потеряли» — янг-эдалта в духе «Твое сердце будет разбито»
Вышел трейлер 14-го сезона «Футурамы» — новые эпизоды мультсериала стартуют с 3 августа.
В Москве сотрудницу одной из компаний уволили за загрузку документов в DeepSeek
В Петербурге пройдет «Дизайн Двор» — гараж-сейл мебели, посуды, винила и искусства
Вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой
В Строгино пройдет День тюленя. В программе — лекции, коллажи, яхтинг и квиз
Вышел полный трейлер авторского мультфильма «Непокой» от создателя синего пса Андрея
Ростов-на-Дону накрыл ураган: режим ЧС, более 1000 поваленных деревьев, погибший и 28 пострадавших
Сценарий сиквела «Подземелий и драконов: Честь среди воров» готов, но съемки пока под вопросом
Ко второму уик-энду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 млн долларов
В метеорите, пробившем крышу дома в США, нашли следы древней соленой воды
Том Холланд признался, что некоторые его фильмы было трудно продвигать: «Они были дерьмовыми»
Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте
В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка
Крис Эванс более десяти раз отказывался вернуться к роли Капитана Америки
Появился первый трейлер второго сезона «Темной материи»
Четвертый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года
С 1 сентября билеты на электрички в России разрешат возвращать онлайн
Хантер Шафер получила сотрясение на съемках сериала «Бегущий по лезвию 2099»
В петербургских ТЦ пройдут рейды для выявления «радикально настроенной молодежи»
Взрывы, погони и перестрелки в трейлере «Matchbox» — боевика с Джоном Синой по машинкам Mattel
«Черная пантера 3» выйдет в зарубежный прокат 15 декабря 2028 года
Гору Олимп включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО
Ларисе Долиной подарили квартиру
Девочка, в убийстве которой подозревается D4vd, делала от него аборт
Появился тизер сериала «Кэрри», основанного на романе Стивена Кинга

В Москве пройдет фестиваль «Бомбора Арт». В программе — рисование, лекции и конкурс иллюстраций

Афиша Daily
1 мин на чтение
Иллюстрация: «Бомбора»

1 августа на «Ходынском поле» пройдет фестиваль «Бомбора Арт» — бесплатный праздник для детей и взрослых, увлекающихся рисованием, иллюстрацией и современным искусством. Уровень подготовки не имеет значения.

Известные художники научат гостей новым техникам — и каждый сможет создать собственную работу. Все материалы предоставят организаторы и партнеры: «Малевич», «Передвижник» и Maxgoodz.

Пройдут паблик-токи и автограф-сессии с художниками, авторами артбуков и книг по искусству, смотр портфолио с руководителями дизайн-групп издательства. В программе также диджей-сеты, зона отдыха, тестирование материалов, книжное пространство, анимация и аквагрим для детей, розыгрыши призов.

8 июля стартовал конкурс иллюстраций от фестиваля. Участвовать могут художники старше 18 лет из России и стран СНГ. Необходимо создать иллюстрацию на тему «Кот-детектив» для будущей раскраски. Победитель получит возможность поработать с редакцией «Бомборы» и авторский гонорар. Имя объявят 1 августа на фестивале.

Расскажите друзьям