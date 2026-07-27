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Райан Гослинг сам запитчил идею для фильма о Призрачном гонщике

Афиша Daily
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Фото: кадр из шоу «Saturday Night Live»/YouTube

Райану Гослингу принадлежит идея анонсированного фильма Marvel о Призрачном гонщике. Об этом пишет Empire.

Как рассказали во время презентации студии Marvel на Comic-Con в Сан-Диего, Гослинг рассказал о своей задумке режиссеру Шону Леви во время съемок фильма «Звездные войны: Звездный истребитель». «В прошлом году мы потратили много времени на создание „Звездного истребителя“, и Райан начал рассказывать о своем видении этого персонажа, о перспективах, о том, каким мог бы быть этот фильм. Наконец, я сказал: „Бро, погнали“», — пояснил Леви.

«Это происходит на самом деле? <…> Я очень давно хотел сыграть этого персонажа. Если мы действительно хотим это сделать, есть только один режиссер, который может это», — добавил Гослинг, имея в виду Шона Леви.

Премьера состоится уже в 2028 году. Призрачный гонщик — антигерой вселенной Marvel. По сюжету это мотоциклист-каскадер, который получил сверхспособности после сделки с дьяволом. Он умеет превращаться в скелет с пылающим черепом и причинять боль тем, кого он считает злом, c помощью Взгляда Покаяния.

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