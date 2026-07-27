Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступила на книжном фестивале «Гороушна» в Смоленске

25 и 26 июля в Смоленске прошел книжный фестиваль «Гороушна». В нем приняли участие представители издательст и литературных медиа, а также писатели и исследователи. Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова была задействована в двух дискуссиях.
25 июля состоялся паблик-ток «Тренд на интеллект: медиа, которые рассказывают о книгах». Вместе с менеджером по внешним коммуникациям Seasons of Life Натальей Мельниковой и главным редактором «Смысловой 226» Анастасией Завозовой участники обсудили, как книжные медиа выбирают темы, почему интерес к чтению не исчезает вопреки разговорам о «клиповом мышлении» и как сегодня писать о книгах так, чтобы текст выходил за рамки привычной рецензии. Разговор также затронул растущую популярность длинных форматов, интерес к аналоговой культуре и то, почему тексты о литературе сегодня неизбежно становятся разговорами о кино, городах, обществе и современной культуре.
26 июля Диана дискутировала на панели «Из свершений и достижений сделаны наши девчонки: графические романы о великих женщинах» вместе с литературоведом Полиной Бояркиной и автором комикса «Затмение. История одной экспедиции» Анной Русиновой.
Беседа затронула тему отличия пути героини от классического «пути героя». Участницы рассказали об исторических персонажах, которых сегодня не хватает в графических романах, и объяснили, почему интересными героями комиксов могли бы стать смолянки и писательницы XIX века, и поговорили о том, как современные книги и театральные постановки переосмысливают исторические сюжеты. Отдельной темой стало выражение «великие женщины» — участницы обсудили, почему оно вызывает вопросы и как можно говорить о женской истории без привычных штампов.