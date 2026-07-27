Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступила на книжном фестивале «Гороушна» в Смоленске

25 июля состоялся паблик-ток «Тренд на интеллект: медиа, которые рассказывают о книгах». Вместе с менеджером по внешним коммуникациям Seasons of Life Натальей Мельниковой и главным редактором «Смысловой 226» Анастасией Завозовой участники обсудили, как книжные медиа выбирают темы, почему интерес к чтению не исчезает вопреки разговорам о «клиповом мышлении» и как сегодня писать о книгах так, чтобы текст выходил за рамки привычной рецензии. Разговор также затронул растущую популярность длинных форматов, интерес к аналоговой культуре и то, почему тексты о литературе сегодня неизбежно становятся разговорами о кино, городах, обществе и современной культуре.