В Петербурге пройдет экскурсия по фестивальному городку Пикника Афиши х Сбер

С 27 по 31 июля 2026 года Пикник Афиши х Сбер проводит розыгрыш среди покупателей билетов.
Десять победителей, выбранных случайным образом, получат возможность увидеть фестиваль раньше всех — 7 августа. В этот день пространство на Елагином острове уже обретет форму луна-парка, появится иллюминация, а на сценах исполнители проверят звук.
Акция доступна при покупке билета. Перед оплатой во время оформления заказа нужно выбрать опцию «Хочу за кулисы». В розыгрыше участвуют все категории билетов — от детских до групповых. Условие работает в комбинации с другими предложениями, включая промокоды и акцию по подписке «Прайм».
1 августа 2026 года организаторы с помощью рандомайзера определят десять победителей. Экскурсию для них проведет ивент-директор компании «Афиша», генеральный продюсер Пикника Афиши Яков Трахман. «Это редкая возможность услышать историю создания фестиваля из первых уст: от выбора концепции до финальных решений, которые обычно остаются за кулисами», — отмечают организаторы.
8 августа 2026 года Пикник Афиши х Сбер развернется на Елагином острове. Гостей ждут луна-парк под открытым небом, более 50 артистов на пяти сценах, гастрономические проекты, дизайнерский маркет, мастер-классы и спортивные активности.
Билеты доступны здесь. Ранее купленные билеты в акции не участвуют.