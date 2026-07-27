В Петербурге пройдет экскурсия по фестивальному городку Пикника Афиши х Сбер

Акция доступна при покупке билета. Перед оплатой во время оформления заказа нужно выбрать опцию «Хочу за кулисы». В розыгрыше участвуют все категории билетов — от детских до групповых. Условие работает в комбинации с другими предложениями, включая промокоды и акцию по подписке «Прайм».