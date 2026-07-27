«Афиша» провела мини-пикник на набережной культурного квартала «Брусницын»

«Для нас этот проект — про то, как сервис становится невидимым, но незаменимым спутником летнего дня. Мы даем возможность оставаться в моменте: не отвлекаться на быт, не стоять в очередях, а наслаждаться теплой погодой, отдыхом на природе, общением с близкими. Вместе с „Афишей“ мы делаем так, чтобы удовольствие от события начиналось с первого касания. Когда это работает так легко и естественно, досуг перестает быть сложной задачей. Это позволяет замедлиться и прочувствовать каждый день летний день со всеми его красками», — рассказала Екатерина Семенова, руководитель по партнерскому маркетингу «Купера».