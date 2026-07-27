«Афиша» провела мини-пикник на набережной культурного квартала «Брусницын»

Скоро у евро будет новый дизайн — в шорт-лист попали 10 вариантов купюр: с учеными, птицами и реками
У «Бегущего по лезвию 2099» будет только один сезон
В Петербурге пройдет экскурсия по фестивальному городку Пикника Афиши х Сбер
В России введут ГОСТ на игрушечное оружие для детей
Сборы первоклассника в Москве обойдутся в 24,8 тысячи рублей
Apple может отказаться от камеры в умных очках ради приватности
Джарахов: «Не смогу строить отношения с женщиной, у которой было столько же половых партнеров»
Редактор «Афиши Daily» Диана Габитова выступила на книжном фестивале «Гороушна» в Смоленске
Вышел эксклюзивный отрывок из «Все, что мы потеряли» — янг-эдалта в духе «Твое сердце будет разбито»
Вышел трейлер 14-го сезона «Футурамы» — новые эпизоды мультсериала стартуют с 3 августа.
В Москве сотрудницу одной из компаний уволили за загрузку документов в DeepSeek
Нолан рассказал, что никогда не возьмется за ромком: «Это одна из самых сложных вещей в мире»
В Москве пройдет фестиваль «Бомбора Арт». В программе — рисование, лекции и конкурс иллюстраций
В Петербурге пройдет «Дизайн Двор» — гараж-сейл мебели, посуды, винила и искусства
Вышел трейлер сатирического триллера «Жертва обстоятельств» с Крисом Эвансом и Аней Тейлор-Джой
В Строгино пройдет День тюленя. В программе — лекции, коллажи, яхтинг и квиз
Вышел полный трейлер авторского мультфильма «Непокой» от создателя синего пса Андрея
Ростов-на-Дону накрыл ураган: режим ЧС, более 1000 поваленных деревьев, погибший и 28 пострадавших
Сценарий сиквела «Подземелий и драконов: Честь среди воров» готов, но съемки пока под вопросом
Ко второму уик-энду «Одиссея» Кристофера Нолана заработала почти 640 млн долларов
В метеорите, пробившем крышу дома в США, нашли следы древней соленой воды
Том Холланд признался, что некоторые его фильмы было трудно продвигать: «Они были дерьмовыми»
Путин подписал первый в России закон об искусственном интеллекте
В Терлецком лесопарке в Москве впервые поселилась красношейная поганка
Крис Эванс более десяти раз отказывался вернуться к роли Капитана Америки
Появился первый трейлер второго сезона «Темной материи»
Четвертый сезон «Укрытия» выйдет летом 2027 года
С 1 сентября билеты на электрички в России разрешат возвращать онлайн

«Афиша» провела мини-пикник на набережной культурного квартала «Брусницын»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: предоставлено пресс-службой «Купера»

25 и 26 июля «Афиша» совместно с сервисом доставки «Купер» провели мини-пикники, приуроченные к фестивалю Пикник Афиши х Сбер, который пройдет 8 августа на Елагином острове в Петербурге. Билеты доступны здесь.

Акция состоялась в культурном квартале «Брусницын». Любой посетитель мог поучаствовать, скачав приложение «Купера» и выполнив условия, чтобы получить плед с корзиной для отдыха на природе. Внутри нее гостей ждал набор для легкого перекуса, приглашение с промокодом на Пикник и инструкция по заказу еды с помощью «Купера» в любое место на территории фестиваля.

«Этот проект — живая иллюстрация того, чем „Афиша“ занимается каждый день: мы превращаем идеи в готовые сценарии досуга и даем людям повод выйти из дома за новыми впечатлениями. Вместе с Купером мы сделали этот путь максимально простым и доступным — развернули уютный мини-пикник прямо в городе, показав, что для хорошего отдыха не нужны ни сложная подготовка, ни загородная природа», — рассказала Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям компании «Афиша».

Сервис впервые доставит еду прямо к сцене. Все блюда будут готовить на территории фестиваля. Получить заказ можно в одном из пунктов выдачи — у Главной сцены, сцены музыкального сервиса «Звук» и сцены «Рейв», а также на основном фуд-корте. Так гости смогут тратить меньше времени на ожидание еды и быстрее возвращаться к программе фестиваля.

«Для нас этот проект — про то, как сервис становится невидимым, но незаменимым спутником летнего дня. Мы даем возможность оставаться в моменте: не отвлекаться на быт, не стоять в очередях, а наслаждаться теплой погодой, отдыхом на природе, общением с близкими. Вместе с „Афишей“ мы делаем так, чтобы удовольствие от события начиналось с первого касания. Когда это работает так легко и естественно, досуг перестает быть сложной задачей. Это позволяет замедлиться и прочувствовать каждый день летний день со всеми его красками», — рассказала Екатерина Семенова, руководитель по партнерскому маркетингу «Купера».

Пикник Афиши x Сбер пройдет в Петербурге 8 августа. Елагин остров впервые превратится в луна-парк. «Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству», — рассказали организаторы.

Расскажите друзьям