«Афиша» провела мини-пикник на набережной культурного квартала «Брусницын»

25 и 26 июля «Афиша» совместно с сервисом доставки «Купер» провели мини-пикники, приуроченные к фестивалю Пикник Афиши х Сбер, который пройдет 8 августа на Елагином острове в Петербурге. Билеты доступны здесь.
Акция состоялась в культурном квартале «Брусницын». Любой посетитель мог поучаствовать, скачав приложение «Купера» и выполнив условия, чтобы получить плед с корзиной для отдыха на природе. Внутри нее гостей ждал набор для легкого перекуса, приглашение с промокодом на Пикник и инструкция по заказу еды с помощью «Купера» в любое место на территории фестиваля.
«Этот проект — живая иллюстрация того, чем „Афиша“ занимается каждый день: мы превращаем идеи в готовые сценарии досуга и даем людям повод выйти из дома за новыми впечатлениями. Вместе с Купером мы сделали этот путь максимально простым и доступным — развернули уютный мини-пикник прямо в городе, показав, что для хорошего отдыха не нужны ни сложная подготовка, ни загородная природа», — рассказала Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям компании «Афиша».
Сервис впервые доставит еду прямо к сцене. Все блюда будут готовить на территории фестиваля. Получить заказ можно в одном из пунктов выдачи — у Главной сцены, сцены музыкального сервиса «Звук» и сцены «Рейв», а также на основном фуд-корте. Так гости смогут тратить меньше времени на ожидание еды и быстрее возвращаться к программе фестиваля.
«Для нас этот проект — про то, как сервис становится невидимым, но незаменимым спутником летнего дня. Мы даем возможность оставаться в моменте: не отвлекаться на быт, не стоять в очередях, а наслаждаться теплой погодой, отдыхом на природе, общением с близкими. Вместе с „Афишей“ мы делаем так, чтобы удовольствие от события начиналось с первого касания. Когда это работает так легко и естественно, досуг перестает быть сложной задачей. Это позволяет замедлиться и прочувствовать каждый день летний день со всеми его красками», — рассказала Екатерина Семенова, руководитель по партнерскому маркетингу «Купера».
Пикник Афиши x Сбер пройдет в Петербурге 8 августа. Елагин остров впервые превратится в луна-парк. «Здесь можно встретить тех, кого давно не видел, и найти близких по духу, попробовать необычную кухню, позаниматься йогой, расслабиться на массаже или дать волю творчеству», — рассказали организаторы.