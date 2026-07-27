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Криштиану Роналду выступит продюсером сериала про футбольного агента

Афиша Daily
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Фото: из соцсетей Криштиану Роналду

Футболист Криштиану Роналду выступит в роли продюсера футбольного сериала, пишет The Sun. У него также будет камео в нем.

Спортсмен разрабатывает проект вместе с режиссером Мэттью Воном («Люди Икс: Первый класс», Kingsman). Это будет первый фильм их совместной студии UR•Marv. 

Название шоу — «День первый». Ожидается, что главную роль исполнит Дэмиан Льюис, на экране также появиться игрок «Арсенала» Тьерри Анри и рэпер Dave.

В ленте расскажут о вымышленной истории футбольного агента по имени Стэнли Далтон. Дата премьеры неизвестна. Проект основан на идее спортивного менеджера Даррена Дейна. 

Недавно Криштиану Роналду остался без титула чемпиона мира по футболу. Сборная Португалии выбыла из борьбы, проиграв команде Испании со счетом 0:1. Спортсмен, для которого чемпионат мира был последним, не смог сдержать слез.

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