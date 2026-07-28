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Режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию Resident Evil самым жестоким фильмом в своей карьере

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Sony Pictures Releasing

Режиссер Зак Креггер, снявший хорроры «Варвар» и «Орудия», раскрыл новые подробности о своей экранизации Resident Evil. По словам постановщика, фильм станет самым жестоким проектом в его карьере. Об этом сообщило издание Empire. 

Креггер отметил, что новая «Обитель зла» не будет сосредоточена на масштабном экшене или мифологии франшизы. Вместо этого он хочет сделать ставку на атмосферу страха и напряжения, которыми запомнились первые игры серии. «Это самая жестокая вещь, которую я когда-либо снимал», — заявил постановщик.

В центре сюжета окажется один главный герой, которому предстоит пройти через охваченный хаосом Раккун-Сити. По словам режиссера, путешествие персонажа постепенно превратится в «настоящий ад».

Креггер написал сценарий новой экранизации вместе с Шеем Хаттеном, работавшим над франшизой «Джон Уик». Главную роль в «Обители зла» исполнит Остин Абрамс, ранее появлявшийся в «Эйфории», «Ходячих мертвецах» и «Орудиях». В каст также вошли Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»), Зак Черри («Разделение»), Кали Рейс («Настоящий детектив») и Джонно Уилсон («Скрежет металла»).

До этого по Resident Evil уже сняли шесть фильмов с Миллой Йовович, начиная с картины 2002 года. В 2021-м франшизу перезапустили фильмом «Обитель зла: Раккун-Сити», который снял Йоханнес Робертс. Премьера новой экранизации состоится 18 сентября.

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