Режиссер «Орудий» назвал новую экранизацию Resident Evil самым жестоким фильмом в своей карьере

Креггер отметил, что новая «Обитель зла» не будет сосредоточена на масштабном экшене или мифологии франшизы. Вместо этого он хочет сделать ставку на атмосферу страха и напряжения, которыми запомнились первые игры серии. «Это самая жестокая вещь, которую я когда-либо снимал», — заявил постановщик.