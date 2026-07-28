Исследование: большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам

Исследователи из Италии, Великобритании и США пришли к выводу, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. Результаты исследования опубликованы в Nature Human Behaviour после серии экспериментов с участием 537 итальянских детей в возрасте от трех до десяти лет.