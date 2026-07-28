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Исследование: большинство людей с детства склонны к хорошим поступкам

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: TriStar Pictures

Исследователи из Италии, Великобритании и США пришли к выводу, что большинство детей с раннего возраста интуитивно склонны к добрым поступкам. Результаты исследования опубликованы в Nature Human Behaviour после серии экспериментов с участием 537 итальянских детей в возрасте от трех до десяти лет.

Во время испытаний участникам предлагали решить, готовы ли они поделиться конфетами со сверстником. Одних детей просили ответить почти сразу, другим давали больше времени на размышления.

Кроме того, исследователи моделировали разные ситуации: проверяли, готовы ли дети соврать ради собственной выгоды, насколько охотно делятся с другими и как ведут себя перед моральным выбором — например, если помощь нескольким людям может причинить вред одному.

Оказалось, что большинство детей трех-четырех лет, принимавших решение быстро, чаще выбирали честность и помощь окружающим. Участники постарше демонстрировали альтруизм даже после долгих раздумий.

Авторы работы считают, что склонность к просоциальному поведению может формироваться не только благодаря воспитанию или самоконтролю, но и быть естественной особенностью человека с раннего возраста.

При этом исследователи подчеркивают, что у работы есть ограничения. Некоторые дошкольники могли не до конца понимать условия заданий, а сами эксперименты не учитывали ситуации, в которых детям не задавали временных рамок для принятия решения.

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