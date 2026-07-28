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В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка: жители жалуются на запах воды, гибель рыбы и кожные высыпания

Афиша Daily
3 мин на чтение
Фото: mig_tmn

В Тюмени и Тюменском муниципальном округе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за продолжающегося паводка. После нескольких недель проливных дождей уровень воды в реке Туре превысил критическую отметку. Вместе с подтоплениями в городе возникли проблемы с качеством воды и состоянием экосистемы.

По данным губернатора Александра Моора, причиной паводка стали аномальные осадки: только в июне в регионе выпало около 2,5 месячной нормы дождей. Утром 28 июля уровень Туры достиг 877 сантиметров. Пик паводка, по прогнозам властей, ожидается в конце июля — начале августа.

Видео: @chp_tyumen

Из-за подъема воды изменилось состояние главного источника водоснабжения города. В «Росводоканале Тюмень» сообщили, что паводок принес в реку большое количество органических веществ, из-за чего содержание кислорода практически опустилось до нуля, а цвет и запах воды резко изменились. На очистных сооружениях заявили, что с подобной ситуацией не сталкивались за всю историю их работы, и перевели систему на усиленный режим очистки.

Параллельно жители Тюмени начали массово жаловаться на качество водопроводной воды. По их словам, она пахнет болотом, водорослями, сероводородом или канализацией, а запах остается на теле, одежде и посуде даже после мытья. Некоторые горожане также сообщили о кожных высыпаниях, раздражении и зуде после душа. Официально связь этих симптомов с водой пока не подтверждена.

Видео: @irinashima_hl

Одновременно в Туре зафиксировали массовую гибель рыбы. В Росрыболовстве объяснили это острым дефицитом кислорода, возникшим после того, как паводковые воды смыли в реку большое количество органики. По данным специалистов, именно это стало причиной замора.

Видео: @irinashima_hl

Роспотребнадзор утверждает, что вода соответствует требованиям безопасности и не обладает токсичностью, однако признает несоответствие по запаху и привкусу. Жителям рекомендуют использовать для питья бутилированную воду или кипятить водопроводную. Врачи также советуют избегать купания в Туре и контакта с паводковой водой из-за риска кишечных инфекций и вирусного гепатита А.

На фоне многочисленных жалоб Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Поводом стали обращения жителей, которые рассказали о качестве воды и возможных последствиях для здоровья. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Видео: @tyumen.live

Режим ЧС позволит жителям подтопленных территорий получить материальную помощь в размере 15 675 руб, а власти продолжают укреплять дамбы, готовить пункты временного размещения и следить за уровнем воды, который пока остается одним из самых высоких за последние десятилетия.

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