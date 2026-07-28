В Тюмени ввели режим ЧС из-за паводка: жители жалуются на запах воды, гибель рыбы и кожные высыпания

Параллельно жители Тюмени начали массово жаловаться на качество водопроводной воды. По их словам, она пахнет болотом, водорослями, сероводородом или канализацией, а запах остается на теле, одежде и посуде даже после мытья. Некоторые горожане также сообщили о кожных высыпаниях, раздражении и зуде после душа. Официально связь этих симптомов с водой пока не подтверждена.