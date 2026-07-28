Журналисты в восторге от фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Обозреватель Fandango Эрик Дэвис назвал фильм «более глубоким, вдумчивым и зрелым», чем предыдущие части. По его словам, режиссер Дестин Дэниел Креттон снял одни из лучших экшн-сцен с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда. Он отметил необычное сочетание детектива, психологического триллера и комедии, а дуэт Человека-паука и Карателя назвал одним из главных достоинств картины.