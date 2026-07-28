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Журналисты в восторге от фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Sony Pictures Releasing

Marvel и Sony провели первые пресс-показы фильма «Человек-паук: Совершенно новый день». Судя по первым отзывам журналистов, новая глава истории Питера Паркера может стать одной из самых удачных в киновселенной Marvel за последние годы. Об этом сообщило издание Variety. 

Обозреватель Fandango Эрик Дэвис назвал фильм «более глубоким, вдумчивым и зрелым», чем предыдущие части. По его словам, режиссер Дестин Дэниел Креттон снял одни из лучших экшн-сцен с Человеком-пауком в исполнении Тома Холланда. Он отметил необычное сочетание детектива, психологического триллера и комедии, а дуэт Человека-паука и Карателя назвал одним из главных достоинств картины.

Критик Питер Хауэлл отдельно похвалил отказ от «утомительной мультивселенной». По его мнению, фильм возвращает героя к его «городским» корням и рассказывает более приземленную историю, напоминающую классические комиксы о Питере Паркере. Он отметил, что Том Холланд впервые полностью раскрыл фирменные черты персонажа — сарказм, внутренние переживания и романтические сложности.

Журналистка Венди Ли Шэни призналась, что у нее «нет никаких замечаний» к фильму. Она отдельно выделила масштабные экшн-сцены и эмоциональные эпизоды, которые, по ее словам, способны растрогать зрителей.

Похожего мнения придерживается и журналист Брэндон Поуп. Он считает, что режиссер с уважением отнесся к наследию фильмов Сэма Рэйми, а также похвалил появление Халка, Карателя и один из главных сюжетных поворотов.

Действие нового блокбастера разворачивается спустя четыре года после событий «Нет пути домой». После заклинания Доктора Стрэнджа никто не помнит Питера Паркера, поэтому герой в одиночку борется с преступностью в Нью-Йорке. Одновременно он сталкивается с новым загадочным противником, которого сыграла Сэди Синк, а его собственные способности начинают выходить из-под контроля.

Помимо Холланда, к своим героям вернулись Зендая и Джейкоб Баталон. Кроме того, в картине сыграли Джон Бернтал, который вновь исполнил роль Карателя, и Марк Руффало, вернувшийся к образу Халка.

Мировая премьера «Человека-паука: Совершенно новый день» состоится 31 июля. По ожиданиям аналитиков, картина может стать одним из главных кассовых хитов года и вернуть Marvel серию крупных успехов после неоднозначных результатов последних релизов.

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