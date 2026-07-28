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Мартин Скорсезе снялся в проекте своей дочери Франчески — пятисерийном сериале о кофе Lavazza

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Lavazza

Франческа Скорсезе, дочь режиссера Мартина Скорсезе, сняла пятисерийное брендированное шоу для Lavazza «вдохновленное семьей, историями и теми маленькими ритуалами, которые нас объединяют». В нем появились ее отец, а также Джейсон Биггс и Эдриен Броди.

Сериал называется «Family Blend». Съемки проходили в знаковых для Мартина Скорсезе местах, в том числе в нью-йоркском квартале Литл-Итали. Проект исследует «глубокую связь, общие воспоминания и передачу творческой эстафеты между двумя поколениями».

Первый эпизод «Но сначала… кофе» уже вышел. Второй, «Элизабет-стрит», появится в августе — это ностальгическая прогулка по улице, где вырос режиссер. В сентябре отец и дочь вернутся в их альма-матер, Нью-Йоркский университет. В октябре выйдет серия «Где каждый знает твое имя»: экскурсия Франчески по магазину Di Palo’s Fine Foods в Литл-Итали. Завершит сериал эпизод «Но в конце… кофе»: Франческа с Джейсоном Биггсом уговорят Мартина отойти от привычного черного кофе и попробовать что-то новое.

Видео:&nbsp;Lavazza

Недавно Скорсезе попробовал себя и в другой необычной роли — появился на обложке нового альбома Charli XCX «Music, Fashion, Film». Вместе с ним на изображение попали Джон Кейл и Марк Джейкобс.

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