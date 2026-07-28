Первый эпизод «Но сначала… кофе» уже вышел. Второй, «Элизабет-стрит», появится в августе — это ностальгическая прогулка по улице, где вырос режиссер. В сентябре отец и дочь вернутся в их альма-матер, Нью-Йоркский университет. В октябре выйдет серия «Где каждый знает твое имя»: экскурсия Франчески по магазину Di Palo’s Fine Foods в Литл-Итали. Завершит сериал эпизод «Но в конце… кофе»: Франческа с Джейсоном Биггсом уговорят Мартина отойти от привычного черного кофе и попробовать что-то новое.