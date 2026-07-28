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МТС открыли предзаказ смартфонов Huawei Pura90s и продажу Huawei FreeClip 2S

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: МТС

МТС объявляют о старте предзаказа на флагманские смартфоны серии Huawei Pura90s. Кроме того, открыт старт продаж наушников-клипс Huawei FreeClip 2S. При заказе до 31 июля на все устройства будет действовать скидка. Презентация новинок прошла в Москве: гостям показали ключевые функции и дизайн устройств.

Huawei Pura90s Pro Max доступен в пудровом, розовом, оранжево-голубом, бежево-фиолетовом, графитовом и черном цветах. Huawei Pura90s Pro — в розово-зеленом, оранжевом, белом и черном. Huawei FreeClip 2S можно приобрести в глубоком синем и космическом серебристом вариантах. 

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«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России [телефонов]. Huawei уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — рассказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

В Huawei Pura90s есть обновленный интеллектуальный голосовой помощник Celia. Искусственный интеллект также интегрирован в полный цикл работы с фотографиями на устройстве. 

Кроме того, у смартфонов Huawei Pura90s Pro есть телеобъектив 200 МП с ультрабольшим сенсором. С помощью него можно получить детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. Телефон также оснащен ультракамерой 50 МП с большим сенсором RYYB 1/1,28 дюйма, за счет чего портреты с подсветкой сохранят насыщенность и высокую контрастность света и тени. А еще — ультраширокоугольный объектив 40 МП и селфи-камеру 13 МП.

В наушниках Huawei FreeClip 2S использована обновленная легкая конструкция из гипоаллергенного жидкого силикона с сияющим покрытием, создающим металлический блеск. Конструкция обеспечивает четкое звучание и удобную посадку. Вместимость зарядного чехла увеличена на 20%.

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