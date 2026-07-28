МТС открыли предзаказ смартфонов Huawei Pura90s и продажу Huawei FreeClip 2S

«Сегодня именно китайские производители во многом определяют развитие российского рынка смартфонов, внедряя передовые технологии и формируя новые стандарты пользовательского опыта. В первом полугодии 2026 года на их долю пришлось более 70% всех проданных в России [телефонов]. Huawei уверенно сохраняет лидерские позиции в этом сегменте, а высокий спрос на флагманские модели бренда подтверждает стабильный интерес покупателей к инновационным устройствам», — рассказал коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.