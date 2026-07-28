Российские АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина

В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничения уже сняли на заправках «Лукойла». В столице также свободно отпускают топливо на АЗС Teboil. На части заправок «Газпром-нефти» по-прежнему действует лимит в 30 литров, хотя в некоторых случаях он распространяется только на оплату через мобильное приложение.