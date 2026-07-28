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Российские АЗС начали постепенно отменять ограничения на продажу бензина

Афиша Daily
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Фото: Warner Bros.

Крупные российские сети АЗС начали постепенно смягчать ограничения на продажу бензина. В одних регионах лимиты уже отменили, в других увеличили максимальный объем топлива, который можно купить за одну заправку. Об этом сообщило издание «Известия».

В Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области ограничения уже сняли на заправках «Лукойла». В столице также свободно отпускают топливо на АЗС Teboil. На части заправок «Газпром-нефти» по-прежнему действует лимит в 30 литров, хотя в некоторых случаях он распространяется только на оплату через мобильное приложение.

В регионах ограничения тоже постепенно ослабевают. «Роснефть» и «Башнефть» увеличили максимальный объем отпуска бензина с 30 до 50 литров. Однако в отдельных субъектах сохраняются дополнительные меры — например, ограничения по четным и нечетным дням или разные лимиты в зависимости от конкретной заправки.

На АЗС «Газпрома» полностью отменили ограничения в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также на трассе М-4 «Дон». При этом во Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Орловской и Тульской областях лимиты продолжают действовать.

Несмотря на смягчение правил, большинство крупных сетей все еще не продают бензин в канистры. Исключения встречаются лишь на некоторых заправках «Газпром-нефти».

Ранее вице-премьер Александр Новак отмечал, что ситуация на топливном рынке начала стабилизироваться благодаря возвращению части нефтеперерабатывающих заводов к работе после ремонтов. В Минэнерго также сообщали о сокращении очередей на АЗС и улучшении ситуации с поставками топлива в нескольких регионах России.

По мнению экспертов, полностью отказываться от ограничений пока рано. Летний сезон традиционно сопровождается повышенным спросом на бензин, поэтому окончательно лимиты, вероятнее всего, снимут только после его завершения — не раньше октября.

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