Инструкция по выживанию Где искать бензин, как проверить его качество и экономить топливо: чек-лист водителя Афиша Daily Дарья Мельникова Сегодня 8 мин на чтение

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В России сохраняются перебои с бензином. Вместе с экспертами собрали все, что нужно знать автомобилисту: где сейчас действуют ограничения, как заранее проверить наличие топлива, можно ли вместо АИ-95 залить АИ-92, как распознать некачественный бензин и что поможет снизить расход топлива.

В разных регионах России ситуация с бензином складывается по-разному. На одних АЗС топливо отпускают без ограничений, на других действуют лимиты, а водителям приходится стоять в огромных очередях. Самая сложная ситуация складывается в Поволжье, Дагестане, Сибири. Что с бензином в Москве, Подмосковье и Петербурге Цены на топливо За неделю с 30 июня по 6 июля цены на бензин в Москве выросли на 0,2%, в Петербурге — на 0,1%, говорится в отчете Росстата от 8 июля. В нем ведомство также опубликовало средние цены на топливо по регионам. Москва АИ-92 — 66,02 руб./л;

АИ-95 — 73,08 руб./л;

АИ-98+ — 97,94 руб./л;

дизельное топливо — 80,41 руб./л. Подмосковье АИ-92 — 68,33 руб./л;

АИ-95 — 75,12 руб./л;

АИ-98+ — 97,81 руб./л;

дизельное топливо — 82,45 руб./л. Петербург АИ-92 — 65,04 руб./л;

АИ-95 — 70,74 руб./л;

АИ-98+ — 99,10 руб./л;

дизельное топливо — 80,06 руб./л. © Anadolu/Getty Images Лимиты и ограничения на АЗС В Москве, Подмосковье и Петербурге не вводили официальные ограничения на продажу бензина. Но крупные АЗС самостоятельно ограничили отпуск топлива , чтобы снизить ажиотаж и избежать спекуляций. При этом могут различаться не только у разных компаний, но и на отдельных заправках одной сети. Москва «Лукойл» — до 20–30 литров бензина на один автомобиль.

«Газпромнефть» — до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива.

«Татнефть» — до 30 литров АИ-95 по одному чеку.

Teboil — до 20–30 литров бензина и до 60 литров дизеля.

Продажа в канистры на всех заправках запрещена. Подмосковье «Лукойл» — до 20–30 литров бензина на один автомобиль.

«Газпромнефть» — до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля на городских АЗС; на некоторых трассовых станциях лимит для дизеля может достигать 200 литров.

«Татнефть» — до 30 литров АИ-95 по одному чеку.

Teboil — до 20–30 литров бензина и до 60 литров дизеля. Петербург «Роснефть» — до 30 литров за одну заправку, отпуск в канистры запрещен.

«Татнефть» — не более 20–30 литров бензина на автомобиль.

«Сургутнефтегаз» и «Киришиавтосервис» — до 50 литров на один чек. Что делать, если нужно заправиться в ближайшее время Откройте приложение АЗС и проверьте, есть ли нужный бензин на конкретной заправке. Информация в приложении не всегда отображает действительное положение, поэтому перед поездкой свяжитесь с оператором по телефону горячей линии. Прочитайте свежие отзывы на нужные заправки в «2ГИС» или «Яндекс Картах». Часто пользователи добавляют туда свежие данные: какой бензин есть и на сколько литров можно заправить. Проверьте сервис от Т-Банка. Он показывает время последней покупки на АЗС, оплаченной картой банка и на основе этого строит свой прогноз. Данные обновляются каждые 15 минут. Загляните в народную карту ГдеБЕНЗ. Здесь статусы на каждой заправке проставляют сами водители. На сайте можно увидеть как давно человек был на заправке, какой заливал бензин и насколько длинная очередь. Откройте интерактивную карту в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». В ней показываются АЗС, где недавно заправлялись водители, а также есть информация об очередях. © Anadolu/Getty Images Как проверить качество бензина Определить качество топлива «на глаз» во время заправки невозможно. Единственный способ — лабораторная экспертиза, но перед заправкой водитель может проверить паспорт качества топлива , который должен находиться в открытом доступе на АЗС. Влад Бахман Независимый автоэксперт и автоблогер @bachmann_cars «Паспорт выдается на каждую партию бензина и дизеля, поступающую на заправку с нефтебазы или НПЗ. В первую очередь стоит проверить актуальную дату выдачи паспорта (она должна быть свежей, в пределах одного-двух дней), октановое число бензина и массовую долю серы. Количество серы в современных бензинах и дизелях класса К5 (Евро-5) не должно превышать 10 мг/кг. Паспорт на топливо не является абсолютной гарантией, но крупные сетевые АЗС федерального уровня, как правило, соблюдают стандарты контроля качества». Можно ли залить АИ-92 вместо АИ-95 Бахман отметил, что делать это стоит только в крайнем случае , если другого топлива нет и необходимо доехать до следующей заправки. При этом лучше залить минимально необходимое количество бензина, избегать резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Эксперт напомнил, что производитель автомобиля может отказать в гарантийном ремонте , если неисправность возникла из-за использования топлива, не соответствующего требованиям автомобиля. Что делать, если продали некачественный бензин По словам Бахмана, на проблемы с топливом могут указывать нестабильная работа двигателя после запуска, плавающие обороты, рывки при разгоне и загоревшийся индикатор Check Engine. Влад Бахман Независимый автоэксперт и автоблогер @bachmann_cars «Чтобы не усугублять ситуацию, лучше остановить автомобиль и вызвать эвакуатор до сервисного центра. Если есть уверенность, что поломка возникла из-за плохого топлива, рекомендую незамедлительно проконсультироваться с юристом. Он поможет с правильным алгоритмом действий: разъяснит порядок взятия пробы топлива на АЗС для экспертизы (важно сделать это из текущей партии), поможет составить акт о происшествии, жалобу в Роспотребнадзор и претензию заправочной станции». © Кирилл Зыков/РИА Новости Почему важно заливать качественный бензин и почему ломаются машины По словам Льва Аксенова, эксперта автосервиса GM Premium, сам по себе бензин с определенным октановым числом не приводит к поломке автомобиля . Проблемы возникают, когда топливо не соответствует требованиям производителя или оказывается некачественным. В первую очередь может пострадать двигатель . Затем проблемы могут затронуть свечи зажигания, форсунки, топливный насос, катализатор и кислородные датчики . Лев Аксенов GM Premium «У каждого мотора есть допуски по топливу. Повышенный износ начинается тогда, когда топливо не соответствует этим допускам. Для избежания поломок в первую очередь нужно соблюдать рекомендации автопроизводителя. Чаще менять масло, лучше покупать его у проверенных сервисов. Приезжать на диагностики к профильным сервисам с наиболее широкой экспертизой по вашему автомобилю». Стоимость ремонта зависит от того, насколько серьезными окажутся последствия. Замена свечей зажигания может стоить несколько тысяч рублей, а капитальный ремонт двигателя — уже сотни тысяч . 6 июля «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли писал, что из-за некачественного бензина в автосервисах выросло число обращений. Водители жалуются на падение мощности в автомобилях, «троение» двигателя и песочный осадок в топливе. По прогнозу издания, пик обращений в автосервис ожидается к началу осени. При этом в GM Premium не отмечают резкого роста обращений из-за некачественного бензина . По словам Льва Аксенова, такие проблемы обычно имеют накопительный эффект и редко проявляются сразу после одной заправки. Как уменьшить расход топлива Забудьте про резкие разгоны и торможения Все крупные автопроизводители сходятся в одном: экономичнее всего плавно разгоняться и тормозить двигателем. При резком разгоне двигатель расходует больше топлива, а при торможении педалью тормоза энергия, потраченная на разгон, превращается в тепло. Чем реже приходится резко тормозить и снова разгоняться, тем меньше бензина расходует автомобиль. Двигайтесь с постоянной скоростью На трассе наиболее экономичным для большинства современных автомобилей считается диапазон 70–90 км/ч. В этом режиме двигатель работает с оптимальной нагрузкой, а сопротивление воздуха остается сравнительно небольшим. После 100–120 км/ч расход топлива начинает быстро расти. Следите за давлением в шинах Недостаточно накачанные шины увеличивают сопротивление качению, поэтому двигателю приходится прикладывать больше усилий, чтобы поддерживать скорость. Кроме того, недокачанные шины быстрее изнашиваются и могут ухудшить управляемость автомобиля. Используйте кондиционер и окна с учетом скорости Кондиционер увеличивает расход топлива, так как его компрессор работает от двигателя. Но на скорости выше 80–90 км/ч открытые окна нарушают аэродинамику автомобиля и могут увеличить расход даже сильнее, чем кондиционер. Поэтому в городе на невысокой скорости лучше проветривать салон через окна, а на трассе — закрыть их и включить климат-систему. P.S.: Вот как писался этот текст. © Из личного архива Дарьи Мельниковой