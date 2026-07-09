Инструкция по выживанию

Где искать бензин, как проверить его качество и экономить топливо: чек-лист водителя

Афиша Daily
8 мин на чтение
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
В России сохраняются перебои с бензином. Вместе с экспертами собрали все, что нужно знать автомобилисту: где сейчас действуют ограничения, как заранее проверить наличие топлива, можно ли вместо АИ-95 залить АИ-92, как распознать некачественный бензин и что поможет снизить расход топлива.

В разных регионах России ситуация с бензином складывается по-разному. На одних АЗС топливо отпускают без ограничений, на других действуют лимиты, а водителям приходится стоять в огромных очередях. Самая сложная ситуация складывается в Поволжье, Дагестане, Сибири. 

Что с бензином в Москве, Подмосковье и Петербурге

Цены на топливо

За неделю с 30 июня по 6 июля цены на бензин в Москве выросли на 0,2%, в Петербурге — на 0,1%, говорится в отчете Росстата от 8 июля. В нем ведомство также опубликовало средние цены на топливо по регионам.

Москва
  • АИ-92 — 66,02 руб./л;
  • АИ-95 — 73,08 руб./л;
  • АИ-98+ — 97,94 руб./л;
  • дизельное топливо — 80,41 руб./л.
Подмосковье
  • АИ-92 — 68,33 руб./л;
  • АИ-95 — 75,12 руб./л;
  • АИ-98+ — 97,81 руб./л;
  • дизельное топливо — 82,45 руб./л.
Петербург
  • АИ-92 — 65,04 руб./л;
  • АИ-95 — 70,74 руб./л;
  • АИ-98+ — 99,10 руб./л;
  • дизельное топливо — 80,06 руб./л.
© Anadolu/Getty Images

Лимиты и ограничения на АЗС

В Москве, Подмосковье и Петербурге не вводили официальные ограничения на продажу бензина. Но крупные АЗС  самостоятельно ограничили отпуск топлива, чтобы снизить ажиотаж и избежать спекуляций. При этом могут различаться не только у разных компаний, но и на отдельных заправках одной сети.

Москва
  • «Лукойл» — до 20–30 литров бензина на один автомобиль.
  • «Газпромнефть» — до 30 литров бензина и до 60 литров дизельного топлива.
  • «Татнефть» — до 30 литров АИ-95 по одному чеку.
  • Teboil — до 20–30 литров бензина и до 60 литров дизеля.
  • Продажа в канистры на всех заправках запрещена.
Подмосковье
  • «Лукойл» — до 20–30 литров бензина на один автомобиль.
  • «Газпромнефть» — до 30 литров бензина и до 60 литров дизеля на городских АЗС; на некоторых трассовых станциях лимит для дизеля может достигать 200 литров.
  • «Татнефть» — до 30 литров АИ-95 по одному чеку.
  • Teboil — до 20–30 литров бензина и до 60 литров дизеля.
Петербург
  • «Роснефть» — до 30 литров за одну заправку, отпуск в канистры запрещен.
  • «Татнефть» — не более 20–30 литров бензина на автомобиль.
  • «Сургутнефтегаз» и «Киришиавтосервис» — до 50 литров на один чек.

Что делать, если нужно заправиться в ближайшее время

Откройте приложение АЗС и проверьте, есть ли нужный бензин на конкретной заправке. Информация в приложении не всегда отображает действительное положение, поэтому перед поездкой свяжитесь с оператором по телефону горячей линии.

Прочитайте свежие отзывы на нужные заправки в «2ГИС» или «Яндекс Картах». Часто пользователи добавляют туда свежие данные: какой бензин есть и на сколько литров можно заправить.

Проверьте сервис от Т-Банка. Он показывает время последней покупки на АЗС, оплаченной картой банка и на основе этого строит свой прогноз. Данные обновляются каждые 15 минут. 

Загляните в народную карту ГдеБЕНЗ. Здесь статусы на каждой заправке проставляют сами водители. На сайте можно увидеть как давно человек был на заправке, какой заливал бензин и насколько длинная очередь. 

Откройте интерактивную карту в приложениях «Яндекс Go» и «Яндекс Заправки». В ней показываются АЗС, где недавно заправлялись водители, а также есть информация об очередях. 

© Anadolu/Getty Images

Как проверить качество бензина

Определить качество топлива «на глаз» во время заправки невозможно. Единственный способ — лабораторная экспертиза, но перед заправкой водитель может проверить паспорт качества топлива, который должен находиться в открытом доступе на АЗС.

Влад Бахман
Независимый автоэксперт и автоблогер @bachmann_cars

«Паспорт выдается на каждую партию бензина и дизеля, поступающую на заправку с нефтебазы или НПЗ. В первую очередь стоит проверить актуальную дату выдачи паспорта (она должна быть свежей, в пределах одного-двух дней), октановое число бензина и массовую долю серы. Количество серы в современных бензинах и дизелях класса К5 (Евро-5) не должно превышать 10 мг/кг. Паспорт на топливо не является абсолютной гарантией, но крупные сетевые АЗС федерального уровня, как правило, соблюдают стандарты контроля качества».

Можно ли залить АИ-92 вместо АИ-95

Бахман отметил, что делать это стоит только в крайнем случае, если другого топлива нет и необходимо доехать до следующей заправки. При этом лучше залить минимально необходимое количество бензина, избегать резких ускорений и высоких оборотов двигателя. Эксперт напомнил, что производитель автомобиля может отказать в гарантийном ремонте, если неисправность возникла из-за использования топлива, не соответствующего требованиям автомобиля.

Что делать, если продали некачественный бензин

По словам Бахмана, на проблемы с топливом могут указывать нестабильная работа двигателя после запуска, плавающие обороты, рывки при разгоне и загоревшийся индикатор Check Engine.

Влад Бахман
Независимый автоэксперт и автоблогер @bachmann_cars

«Чтобы не усугублять ситуацию, лучше остановить автомобиль и вызвать эвакуатор до сервисного центра. Если есть уверенность, что поломка возникла из-за плохого топлива, рекомендую незамедлительно проконсультироваться с юристом. Он поможет с правильным алгоритмом действий: разъяснит порядок взятия пробы топлива на АЗС для экспертизы (важно сделать это из текущей партии), поможет составить акт о происшествии, жалобу в Роспотребнадзор и претензию заправочной станции».

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Почему важно заливать качественный бензин и почему ломаются машины

По словам Льва Аксенова, эксперта автосервиса GM Premium, сам по себе бензин с определенным октановым числом не приводит к поломке автомобиля. Проблемы возникают, когда топливо не соответствует требованиям производителя или оказывается некачественным. В первую очередь может пострадать двигатель. Затем проблемы могут затронуть свечи зажигания, форсунки, топливный насос, катализатор и кислородные датчики.

Лев Аксенов
GM Premium

«У каждого мотора есть допуски по топливу. Повышенный износ начинается тогда, когда топливо не соответствует этим допускам. Для избежания поломок в первую очередь нужно соблюдать рекомендации автопроизводителя. Чаще менять масло, лучше покупать его у проверенных сервисов. Приезжать на диагностики к профильным сервисам с наиболее широкой экспертизой по вашему автомобилю».

Стоимость ремонта зависит от того, насколько серьезными окажутся последствия. Замена свечей зажигания может стоить несколько тысяч рублей, а капитальный ремонт двигателя — уже сотни тысяч.

6 июля «Коммерсант» со ссылкой на участников отрасли писал, что из-за некачественного бензина в автосервисах выросло число обращений. Водители жалуются на падение мощности в автомобилях, «троение» двигателя и песочный осадок в топливе. По прогнозу издания, пик обращений в автосервис ожидается к началу осени.

При этом в GM Premium не отмечают резкого роста обращений из-за некачественного бензина. По словам Льва Аксенова, такие проблемы обычно имеют накопительный эффект и редко проявляются сразу после одной заправки.

Как уменьшить расход топлива

Забудьте про резкие разгоны и торможения

Все крупные автопроизводители сходятся в одном: экономичнее всего плавно разгоняться и тормозить двигателем. При резком разгоне двигатель расходует больше топлива, а при торможении педалью тормоза энергия, потраченная на разгон, превращается в тепло. Чем реже приходится резко тормозить и снова разгоняться, тем меньше бензина расходует автомобиль.

Двигайтесь с постоянной скоростью

На трассе наиболее экономичным для большинства современных автомобилей считается диапазон 70–90 км/ч. В этом режиме двигатель работает с оптимальной нагрузкой, а сопротивление воздуха остается сравнительно небольшим. После 100–120 км/ч расход топлива начинает быстро расти.

Следите за давлением в шинах

Недостаточно накачанные шины увеличивают сопротивление качению, поэтому двигателю приходится прикладывать больше усилий, чтобы поддерживать скорость. Кроме того, недокачанные шины быстрее изнашиваются и могут ухудшить управляемость автомобиля.

Используйте кондиционер и окна с учетом скорости

Кондиционер увеличивает расход топлива, так как его компрессор работает от двигателя. Но на скорости выше 80–90 км/ч открытые окна нарушают аэродинамику автомобиля и могут увеличить расход даже сильнее, чем кондиционер. Поэтому в городе на невысокой скорости лучше проветривать салон через окна, а на трассе — закрыть их и включить климат-систему.

P.S.: Вот как писался этот текст. 

© Из личного архива Дарьи Мельниковой
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