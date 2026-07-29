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Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан и Джек Блэк — в трейлере третьей части «Джуманджи»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Sony Pictures

Sony выпустила трейлер третьей части «Джуманджи» с подзаголовком «Open World». Фильм выйдет в мировой прокат 25 декабря.

Изначально релиз планировался на 11 декабря, но в марте его перенесли — скорее всего, чтобы разминуться с третьей «Дюной» и новыми «Мстителями», которые выйдут 18 декабря.

Режиссером вновь выступит Джейк Кэздан, поставивший предыдущие две картины. В главных ролях — Дуэйн Джонсон («Крушитель»), Кевин Харт («Полтора шпиона»), Джек Блэк («Minecraft в кино») и Карен Гиллан («Стражи Галактики»). В ноябре они опубликовали совместное фото, на котором читают сценарий третьей части.

Работать над фильмом в качестве продюсеров будут Мэтт Толмак, Джонсон, Дэнни Гарсия, Хирам Гарсия и Кэздан. Сюжет пока держится в секрете.

Видео:&nbsp;Sony Pictures

Оригинальный фильм «Джуманджи» с Робином Уилльямсом вышел в 1995 году и стал хитом. Он рассказал о группе детей, которые начинают играть в таинственную настольную игру, которая превращает игровые сюжеты в реальность.

Кэздан перезапустил франшизу в 2017 году. «Джуманджи: Зов джунглей» собрал в мировом прокате 962,5 млн долларов. Продолжение 2019 года — «Новый уровень» — заработало еще 801,6 млн.

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