BTS объявили дату выхода первого за четыре года альбома

Южнокорейская группа BTS официально подтвердила дату выхода своего нового студийного альбома. Релиз состоится 20 марта 2026 года.
Это будет первый полноценный групповой релиз коллектива за почти четыре года. После альбома-антологии «Proof», вышедшего в июне 2022 года, участники группы взяли паузу в совместной деятельности для прохождения обязательной военной службы, а также занимались сольными проектами.
Теперь, после завершения службы всеми членами коллектива, группа готовится к полноценному воссоединению. Информация о релизе альбома сначала появилась в южнокорейских СМИ, после чего была подтверждена агентством BigHit Music через официальный аккаунт в X.
При этом еще до официального анонса участники лично сообщили новость фанатам, отправив рукописные письма с датой «2026.3.20» избранным представителям фан-сообщества ARMY. Ожидается, что вскоре после релиза альбома будет анонсировано мировое турне BTS, которое станет их первым крупным совместным гастрольным проектом после долгого перерыва.