В Москве запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА

Фото: «Мобильный репортер»/Агентство «Москва»

В Москве ввели административную ответственность за публикацию фото и видео с последствиями атак беспилотников. Об этом говорится на сайте Mos.ru.

«В Москве вводятся ограничения на публикацию текстовых, фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов, включая результаты атак беспилотных летательных аппаратов», ― сказано на сайте московской мэрии.

Целями ограничений назвали обеспечение общественной безопасности и борьбу с фейками. Решение приняла столичная Антитеррористическая комиссия.

За нарушение грозят штрафы по статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях: гражданам ― до 5 тыс. рублей, должностным лицам ― до 50 тыс. рублей, юридическим лицам ― до 200 тыс.

СМИ, организации, экстренные службы и обычные граждане могут сообщать о терактах и атаках БПЛА лишь после того, как соответствующую информацию опубликует на официальных ресурсах Минобороны, мэр Москвы или столичное правительство. 

