Максим Фадеев прокомментировал задержание певицы Линды

Максим Фадеев прокомментировал следственные действия в отношении певицы Линды (Светланы Гейман). Вчера певицу задержали для допроса по делу о мошенничестве.
По данным СМИ, обыски прошли в офисах, связанных с гендиректором музыкального издательства «Джем» Андреем Черкасовым, добавляет телеканал. Это офисы ООО «Профит» — второй компании Черкасова — и ООО «Компания Топ 7», которое принадлежит его жене.
Линду подозревают в том, что она вместе с директором «Профита» Дарьей Шамовой подделала бумаги и переписала на себя права на свои песни. Раньше эти права были у продюсера Максима Фадеева, утверждает телеграм-канал «112». «Обыски напрямую связаны с этим, именно с поддельными документами, с помощью которых директор ООО „Профит“ Шамова Дарья Алексеевна и Линда присвоили себе права Фадеева на песни Линды», — утверждал источник «Рен ТВ».
Музыкальный продюсер написал в своем телеграм-канале, что жалеет, что они с Линдой оказались в этой точке. «На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через ее представителей — Кувшинова, Черкасова (который сейчас в СИЗО), — но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит», — написал Фадеев.
Он отметил, что такие вопросы должны решаться «не через интервью у блогеров и не через публичную полемику, а фактами, документами, экспертизой и в правовом поле».
«Именно поэтому я выбрал в этой ситуации единственно возможный путь — законный. Я не хочу комментировать процессуальные действия и чьи-либо личные обстоятельства. Дальше правовую оценку этой ситуации должны дать следствие и суд», — заключил музыкант.