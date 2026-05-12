«Люди выбирают оригинал»: эксперт объяснил, почему россияне продолжают пользоваться сервисами Google

Афиша Daily
Сервисы Google занимают главные позиции в повседневной цифровой жизни пользователей России. К такому выводу пришли ИАА TelecomDaily и МТС по итогам исследования поведения зумеров (18–29 лет) и миллениалов (30–45 лет).

Онлайн-опрос, проведенный среди более чем 2000 владельцев смартфонов Huawei, показал, что почти половина всех популярных приложений, используемых респондентами, — это сервисы Google, включая Gmail, Google Drive, Google Docs, Google Meet и Google Calendar.

Как отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор Mobile-review.com Эльдар Муртазин в комментарии «Афише Daily», высокая доля этих сервисов объяснима:

«Компания во многом определяет рынок и пользовательские привычки. У вас есть выбор — пользоваться оригинальным продуктом или его заменителем. Люди, как правило, выбирают оригинал. Даже на устройствах, где сервисов Google нет, например у Huawei, пользователи находят способы их установить».

Почта остается одним из ключевых цифровых инструментов. Gmail установлен у 51% пользователей, уступая по общей установке Яндекс.Почте (61%), но лидируя среди зумеров, где его доля достигает 67,3%. Миллениалы, напротив, чаще используют Яндекс.Почту (62% против 49% у Gmail).

«Почта от Google часто работает стабильнее и безопаснее. При этом у части пользователей есть недоверие к локальным сервисам — из-за сбоев в прошлом и опасений по поводу доступа к данным», — подчеркивает эксперт.

Сервисы Google занимают значительную долю и среди инструментов для работы и учебы — от Google Calendar до Google Classroom. При этом миллениалы чаще используют сервисы Microsoft, такие как Microsoft Office и Microsoft OneDrive, а у зумеров сильнее выражен уклон в сторону облачных сервисов Google.

У обоих поколений в числе лидирующих приложений оказались сервисы, обеспечивающие базовые ежедневные сценарии. Среди них — Gmail, Chrome, Microsoft Office, Zoom и Google Calendar, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Outlook и Microsoft OneDrive.

Также в исследовании отмечается, что миллениалы чаще используют Microsoft Office (26% против 20%), Google Calendar (12% против 10%) и Microsoft OneDrive (8% против 5%), тогда как у зумеров выше доля облачных сервисов Google.

Несмотря на выявленные в исследовании различия, они не носят принципиального характера, считает Эльдар Муртазин: «Деление на зумеров и миллениалов во многом условное. Разница в несколько процентов — это уровень статистической погрешности. Люди ведут себя во многом одинаково и часто используют сразу несколько сервисов».

Исследование ИАА TelecomDaily и МТС также показывает, что использование смартфона все больше смещается в сторону практических задач. За последние пять лет заметнее всего выросли онлайн-покупки: их стали чаще совершать более половины пользователей — 54,4% зумеров и 58,4% миллениалов. Маркетплейсы стали базовым элементом цифрового поведения: Ozon установлен у 86% респондентов, Wildberries — у 76%, Avito — у 63%.

Выросло и использование банковских приложений (43,1% у зумеров и 43,4% у миллениалов), а также смартфона для работы и учебы (34,9% и 33,7% соответственно). При этом использование соцсетей и просмотр видеоконтента также растут, но уступают по динамике прикладным задачам.

