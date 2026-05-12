Atom™, Derrick May и 404.zero: фестиваль Outline объявил полную программу основной сцены

Фестиваль Outline, который пройдет с 21 по 27 июля в районе города Талдом, объявил вторую волну артистов, а также подвел итоги конкурса на участие в художественной программе.
Главная сцена заработает 23 июля. В хедлайнерах — Atom™ (он же Уве Шмидт) с программой «Exotrax», пионер детройтской сцены Derrick May, петербургский дуэт 404.zero с техно-программой, техно-поэзия и электронный артхаус от Tesla, Locked Club, резиденты Kontrkult, а также Sestrica и Poima.
В субботу выступят Хаски, Icegergert с новым альбомом «Глаз Бога», Soft Blade, Mirèle, Размаха и «Два обреза», Алексей Ховалыг, «Дышать», «Озера», The Bathroom Producers, Вентоулин, Tremakasi и Grad!ent.
Outline также подвел итоги конкурса на участие в художественной программе. Из 250 заявок отобрали 19 проектов. Среди победителей — Антон Левдиков, Анастасия Бровко, Эльвин Саʼан, Boorluck, Михаил Чулов, WHSDDY, «Дом Создателей», «торф», «-.618», Gutor Production, арт-группировка «Светлана», Sensonica, Labsha и другие. Два проекта («Очаг» от DA ll AD и «Удильщик» от Shum) перенесли на следующий год.