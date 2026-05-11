По «Форсажу» планируют выпустить сразу четыре сериала

Фото: Universal Pictures

NBCUniversal сообщила, что в разработке находится четыре сериала по вселенной «Форсажа». Информацию подтвердил и Вин Дизель, который станет продюсером проектов, пишет Deadline.

Уже известно, что один из сериалов покажут на платформе Peacock. Другие пока находятся на разных стадиях разработки, ими занимается студия Universal Television. Сценарий пилотного эпизода напишут Майк Дэниелс и Вулф Коулман, которые ранее вместе работали над шоу «Оттенки синего».

Никаких подробностей о сериале не сообщается. Дизель отметил, что он очень бережно относится к «Форсажу», из-за чего изначально отказался от участия в сиквеле оригинального фильма. «Мы очень дорожим этими фильмами и за последнее десятилетие поняли, что фанаты хотят большего, они хотят, чтобы мы расширили историю известных персонажей, их истории. И у нас появилось желание выйти на телевизионный рынок», — сказал он.

Последняя часть серии «Форсаж» с подзаголовком «Навсегда» выйдет 17 марта 2028 года. Действие фильма вернется к истокам: уличным гонкам и автомобильной культуре.

