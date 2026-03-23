«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»

Вин Дизель подвел итоги 25-летней истории франшизы «Форсаж» в своих соцсетях.
Актер подтвердил, что одиннадцатая часть, выход которой намечен на 17 марта 2028 года, станет финальной. «Существует особая тяжесть, которая приходит с созданием финала. Ответственность, которую чувствуешь в груди перед каждым, кто вложил что-то в это, перед аудиторией, которая оставалась с нами.
К этому не относишься легкомысленно. Это становится топливом. И когда узнаешь, что возвращаешься в Лос-Анджелес… обратно на улицы, где все началось, что-то встает на свои места. Город, который сделал первый фильм живым, все еще здесь, все еще держится. Возвращение домой, чтобы достойно завершить. Это подарок», — написал он.
Дизель также объявил, что к работе над сценарием присоединился Майкл Лесли, известный по работе над последним фильмом «Голодных игр». Действие фильма вернется к истокам: уличным гонкам и автомобильной культуре.
«Это то, что держит меня здесь, — столкновение художников вокруг чего-то важного. Один разговор ведет к другому. Одно сотрудничество открывает дверь, о существовании которой ты не знал. Никто не делает это в одиночку. Никто никогда не делал. Эта готовность строить что-то вместе, что никто из нас не мог бы построить в одиночку, — это моя любимая вещь в этой работе. Всегда ею была», — добавил актер.